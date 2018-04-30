Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на ЧМ-2018
Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира по хоккею-2018, который пройдёт в Дании. Шесть игроков представляют Континентальную хоккейную лигу.
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Вратари: Вилле Хуссо («Сан-Антонио»), Ээро Килпелайнен («Эребро»), Харри Сятери («Флорида»).
Защитники: Миро Хейсканен (ХИФК), Юлиус Хонка («Даллас»), Нико Миккола («Таппара»), Маркус Нутиваара («Коламбус»), Томми Кивистё («Йокерит»), Микка Койвисто («Карпят»), Вилле Покка («Беллевилль»), Юусо Рикола (КалПА).
Форварды: Себастьян Ахо («Каролина»), Марко Анттила («Йокерит»), Микаэль Гранлунд («Миннесота»), Пекка Йормакка («Йокерит»), Каспери Капанен («Торонто»), Сакари Маннинен («Эребро»), Саку Мёналенен («Карпят»), Мика Ниеми («Йокерит»), Олли Палола («Йокерит»), Янне Песонен («Векшё»), Микко Рантанен («Колорадо»),
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