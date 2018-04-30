Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на ЧМ-2018

До старта чемпионата мира в Дании осталось несколько дней. К началу этого турнира «СЭ» подготовил серию интервью со звездами российского и советского хоккея, выступавшими на первенствах планеты. Первое из них — с восьмикратным чемпионом мира, знаменитым нападающим Борисом Михайловым.