Сборная Чехии объявила состав на ЧМ-2018, в него вошёл форвард «Лифс» Плеканец

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании тренерский штаб сборной Беларуси рассчитывает на молодых игроков. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал наставник национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис, сообщает корреспондент БЕЛТА.