На предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании тренерский штаб сборной Беларуси рассчитывает на молодых игроков

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33331233/
30 апреля 2018, 0:06 | БЕЛТА

На предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании тренерский штаб сборной Беларуси рассчитывает на молодых игроков

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании тренерский штаб сборной Беларуси рассчитывает на молодых игроков. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал наставник национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Североамериканский специалист отметил огромную работу, которую удалось проделать его подопечным в преддверии мирового форума. Дэйва Льюиса также беспокоит вратарская линия накануне турнира.

«Все три наших голкипера не имеют достаточного опыта выступлений на столь высоком уровне, но они должны компенсировать это своей усердной работой на площадке и за ее пределами. Мы много работали над действиями в неравных составах. В сборную приглашены молодые игроки, и на каждого из них тренерский штаб возлагает большие надежды», — рассказал Дэйв Льюис.

При подготовке к чемпионату мира белорусские хоккеисты провели серию матчей с Финляндией, Швейцарией, Данией и Норвегией. Первую игру главного старта сезона национальная команда Беларуси проведет 4 мая против соперников из Швеции.
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