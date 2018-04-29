Сборная Швеции назвала предварительный состав на ЧМ-2018, отцеплены 4 хоккеиста

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33330910/
29 апреля 2018, 21:57 | Чемпионат.com

Сборная Швеции назвала предварительный состав на ЧМ-2018, отцеплены 4 хоккеиста

Тренерский штаб сборной Швеции по хоккею назвал предварительный состав на предстоящий чемпионат мира, который с 4 по 20 мая пройдёт в Дании. По итогам выступления на Евротуре отцеплены четыре хоккеиста.

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© РИА "Новости"

В их число вошёл экс-нападающий «Сибири» Патрик Закриссон. Кроме того, команду покинули Эрик Бреннстрем («ХВ-71»), Аксель Юнссон Фьелльбю («Юргорден») и Якоб Нильссон («Мора»).

В предварительный состав состав сборной Швеции на ЧМ-2018 вошли следующие хоккеисты:

Вратари: Филип Густавссон («Оттава Сенаторз»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»);.

Защитники: Джон Клингберг («Даллас Старз»), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Лоуренс Пилут («ХВ-71»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Адам Альмквист («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»); Хампус Линдхольм («Анахайм Дакс»).

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Юхан Ларссон («Баффало Сэйбрз»), Маттиас Янмарк («Даллас Старз»), Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Джон Норман («Йокерит», КХЛ), Элиас Петтерссон («Векшё Лейкерс»), Карл Клингберг («Цуг»), Магнус Пяаярви («Оттава Сенаторз»), Рикард Ракелль («Анахайм Дакс»), Густав Нюквист («Детройт Ред Уингз»), Якоб де ла Роз («Монреаль Канадиенс»).
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