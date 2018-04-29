Сборная Финляндии по хоккею стала победителем юниорского чемпионата мира в России

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В составе победителей шайбы забросили Анттони Хонка (10-я минута), Каапо Какко (13) и Никлас Нордгрен (51), у проигравших отличились Патрик Джилес (17) и Тревор Джаник (29).

Команда Финляндии в четвертый раз завоевала золотые медали юниорского чемпионата мира, ранее финны побеждали в 1999, 2000 и 2016 годах.

Сборная России на домашнем турнире завершила борьбу на стадии четвертьфинала, уступив американцам (1:5). В матче за третье место команда Швеции победила чехов со счетом 5:2.

Юниорский чемпионат мира в 2019 году пройдет в Швеции.