Сборная Финляндии по хоккею стала победителем юниорского чемпионата мира в России
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты юниорской сборной Финляндии (игроки до 18 лет) со счетом 3:2 одержали победу над командой США в финальном матче чемпионата мира, который завершился в России. Встреча прошла на арене «Трактор» в Челябинске.
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В составе победителей шайбы забросили Анттони Хонка (10-я минута), Каапо Какко (13) и Никлас Нордгрен (51), у проигравших отличились Патрик Джилес (17) и Тревор Джаник (29).
Команда Финляндии в четвертый раз завоевала золотые медали юниорского чемпионата мира, ранее финны побеждали в 1999, 2000 и 2016 годах.
Сборная России на домашнем турнире завершила борьбу на стадии четвертьфинала, уступив американцам (1:5). В матче за третье место команда Швеции победила чехов со счетом 5:2.
Юниорский чемпионат мира в 2019 году пройдет в Швеции.
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