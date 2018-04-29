Бучневич заслужил, а Бывальцев? Кого возьмут в сборную России на ЧМ

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Сборная России завершила подготовку к чемпионату мира, который стартует 4 мая. Команда под руководством Ильи Воробьёва одержала победу в заключительном матче Шведских игр с Чехией, а до этого проиграла пять раз подряд.

У тренерского штаба осталось всего несколько дней, чтобы определиться с составом на мировое первенство, и в этом году всё не так однозначно, как хотелось бы. В первую очередь, сборная пострадала из-за многочисленных отказов игроков НХЛ — Панарин, Бобровский, Проворов, Задоров и Радулов не помогут России из-за травм. Не приедет Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов — оба собрались за океан, и после сложного сезона, да ещё и без контрактов решили не рисковать.

Вратари

Василий Кошечкин, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин

С вратарской бригадой уже всё ясно — первым номером будет Василий Кошечкин. Тренер голкиперов Рашит Давыдов объяснил выбор тем, что Кошечкин на протяжении долгого времени демонстрирует высочайший уровень, а заодно косвенно ответил на вопрос об отсутствии Эмиля Гарипова, который привёл «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина, но всё равно оказался обделён вниманием национальной команды.

«Предпочтение отдаём опыту, человеку, который знает, что такое под прессингом тянуть команду на себе. Не короткие серии проводить удачно, а держать уровень на протяжении сезонво. У Василия в этом плане приоритет, пусть даже с точки зрения техники молодые ребята могут смотреться интереснее», — сказал Давыдов.

Пара Сорокин — Шестёркин поедет в качестве запасных вратарей уже на третий чемпионат мира подряд. Возможно, в Дании голкиперу СКА наконец дадут сыграть. На последних этапах Евротура он действовал надёжно, и не его вина, что команда мало забивала. Кошечкин же, в свою очередь, весной не показывал такой же выдающейся игры, как осенью и зимой. Тем не менее, решение по вратарской линии уже принято.

Защитники

Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Никита Нестеров, Никита Зайцев, Алексей Береглазов

С четырьмя первыми оборонцами всё понятно — Богдан Киселевич и Владислав Гавриков являются ведущими российскими защитниками, как и Никита Нестеров, который также может дирижировать атакой в большинстве. Никита Зайцев — единственный защитник из НХЛ, который согласился приехать на чемпионат мира. Этот сезон за «Торонто» он провёл не так ярко, как предыдущий, но Зайцев всё равно — серьёзное усиление защитной линии.

Было бы неплохо посмотреть на казанских защитников, но и Альберт Яруллин, и Василий Токранов, кажется, до сих пор не залечили травмы. Яруллин провёл первый матч Шведских игр, хотя изначально сообщалось, что он останется в Москве, но после этого в заявку не попадал. Есть вероятность, что этих ребят в Дании мы не увидим.

Очевидно, попадёт в состав Алексей Береглазов — он провёл все три матча, был единственным россиянином, который заработал «+2» в проигранной встрече с Финляндией, хорошо знаком с требованиями Ильи Воробьёва по игре за «Магнитку». Алексей уже пару раз попадал в состав сборной на ЧМ, но пока не провёл ни одного матча.

Место в заявке могут получить Антон Белов, Динар Хафизуллин, Никита Трямкин и Михаил Науменков (последний тоже не ездил на Шведские игры, пока не ясно, что у него со здоровьем). Вероятно, Воробьёв начнёт мировое первенство с семью защитниками в составе, держа место для Дмитрия Орлова.

Нападающие

Павел Дацюк, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Артём Анисимов, Павел Бучневич, Станислав Галиев, Владимир Ткачёв, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Максим Мамин

Олег Знарок оставил после себя наследство, которое точно пригодится Воробьёву на его первом крупном турнире. Это звено Гусев — Дацюк — Капризов, составленное во время Олимпиады. Главное, чтобы у Павла Валерьевича всё было в порядке со здоровьем.

Поедут на чемпионат мира Павел Бучневич, Артём Анисимов и Евгений Дадонов. Последний был капитаном команды на Шведских играх и забил два гола. Для Дадонова турнир в Дании станет пятым подряд за сборную России. Артём Анисимов залечил болячки, которые беспокоили его в сезоне, и сразу откликнулся на вызов в сборную. Это качественный двусторонний форвард, играющий на дефицитной для нашей команды позиции центра. Бучневич, уехавший в НХЛ два года назад, с каждым сезоном заметно прогрессирует. В последнем матче он набрал два очка, показал свой убойный кистевой бросок, а также отдал шикарную передачу на Ткачёва, который забил победный гол, да и вообще на Шведских играх был одним из самых заметных игроков.

Станислав Галиев — лучший снайпер плей-офф КХЛ — точно заслужил вызова. На Евротуре он провёл два матча и забил дебютную шайбу за сборную. Вместе с ним пополнить представительство «Ак Барса» должен Владимир Ткачёв — он может закрыть центральную позицию в третьем звене.

Из состава ЦСКА ждём вызова Сергея Андронова — он всегда показывает достойную игру за сборную. Сыграет ли его давний партнёр Иван Телегин — вопрос. В отличие от Андронова, который приехал из Москвы к матчу со Швецией, Иван продолжает проходить реабилитацию. Травмирован и Валерий Ничушкин, успеет ли он восстановиться?

Алексей Бывальцев, который, скорее всего, переберётся летом в СКА из «Амура», в последних матчах играл немного, но свои очки набирал. Хватит ли этого для того, чтобы попасть в Данию? Думается, Илья Воробьёв предпочтёт ему более опытного Михаила Григоренко.