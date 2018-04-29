Серебро имени Соколова. Как сборная России вернулась на пьедестал ЧМ

Сборная Суперлиги

Чемпионат мира в 2002 году прошёл в Швеции, турнир приняли сразу три города — Карлстад, Гётеборг, Йёнчёпинг. Сборная России перед этим мировым форумом успела основательно забыть, что такое выигрывать медали на чемпионатах мира. После золота в 1993 году, россияне восемь лет не могли подняться выше четвёртого места, а турниры в 2000 и 2001 годах и вовсе обернулись провалом.

Российский хоккей в то время находился в не самом лучшем состоянии, и никого не должны обманывать успешные выступления на Олимпиадах на рубеже веков. Заслуга в серебре Нагано-1998 и бронзе Солт-Лейк-Сити -2002 целиком принадлежит игрокам из НХЛ, которые редко доезжали до чемпионатов мира. Вот и на ЧМ-2002 в Швецию приехало только два бронзовых призёра состоявшейся несколько месяцев назад Олимпиады — Егор Подомацкий (не сыгравший в Солт-Лейке ни минуты) и Максим Афиногенов. Помощь из-за океана, помимо Афиногенова, ограничилась приездом его одноклубника по «Баффало» Дмитрия Калинина и перешедшего по ходу сезона в «Рейнджерс» Романа Ляшенко.

Остальные хоккеисты российской сборной представляли Суперлигу, чей уровень в те годы не позволял национальной команде на равных конкурировать с лучшими мировыми сборными. На ЧМ-2001 сборная России, также составленная в основном из игроков внутреннего чемпионата, вылетела от шведов уже на стадии четвертьфинала. На второй подряд мировой форум сборную повёз Борис Михайлов, выигрывавший, кстати, для России последний медальный турнир в 1993 году. Спустя 9 лет перед Борисом Петровичем никто не ставил задачу взять золото, после двух лет провалов нужно было вернуть нашу сборную хотя бы в четвёрку лучших.

На равных с Украиной

И после групповых этапов казалось, что эта цель невыполнима. Российская команда одержала лишь две победы в шести матчах и была в шаге от повторения кошмара ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге. Печальное дежавю усиливалось ещё и от результата стартовой игры на турнире. Россияне обыграли словенцев 8:1, а ведь с точно такого же разгрома над французами начинался и тот злосчастный чемпионат. В Швеции, правда, подопечные Михайлова выиграли и второй матч, победив Австрию 6:3, но первый же серьёзный соперник снова обыграл Россию с «сухим» счётом. В 2002 это сделали хозяева-шведы, а два года назад — американцы.

Квалификационный этап и вовсе стал для нашей команды провальным. В первой же игре россиянам доставила проблемы сборная Украины, от которой наши хоккеисты буквально «отскочили», сыграв вничью 3:3, дважды проигрывая по ходу встречи в две шайбы. Затем было поражение от финнов 0:1, и в такой маленькой разнице в счёте огромная заслуга голкипера Максима Соколова, отразившего 42 броска. В последнем матче квалификации Россия уступила словакам 4:6, и в тот же игровой день Украина обыграла австрийцев, в результате чего у жёлто-синих оказалось столько же очков, сколько и у нашей команды. Последняя путёвка в плей-офф досталась подопечным Михайлова лишь из-за лучшего соотношения забитых и пропущенных шайб, и Россия должна поблагодарить за это шведов, разгромивших Украину 7:0.

В плей-офф наша сборная вышла на чехов, которые уверенно шли по турниру без поражений. Всё шло к тому, что это будет последняя игра России на турнире, и наша команда вновь вернётся с чемпионата мира на щите.

Чудесное преображение

Российской команде в четвертьфинале противостояли главные фавориты турнира, неизменно бравшие золото чемпионатов мира последние три года. Чехи, ведомые Яромиром Ягром, Павлом Кубиной, Мартином Прохазкой, по всем раскладам должны были без вопросов проходить проблемную российскую команду, но наша сборная сумела сотворить сенсацию. Алексей Кознев открыл счёт в той встрече, Ян Хрдина эту шайбу отыграл, а затем всё решил дубль Валерия Карпова. Чехи более чем в два раза перебросали нашу сборную, но блестящий матч провёл Максим Соколов, к плей-офф завоевавший место первого номера в российских воротах, вместо Егора Подомацкого.

Сборная России впервые с ЧМ-1997 вышла в полуфинал, и это уже могло считаться для нашей команды отличным результатом. Там подопечных Михайлова ждала Финляндия, которой Россия уже проигрывала в квалификации. Йере Каралахти и Никлас Хагман дважды выводили финнов вперёд в поединке за выход в финал, но Россия оба раза отыгрывалась усилиями Дмитрия Затонского и Максима Афиногенова. Но главным героем той встречи в российской команде были далеко не форварды. Финны перебросали нашу сборную с ужасающим счётом 45−11, но Максим Соколов в тот вечер показал, возможно, свою лучшую игру в карьере. Благодаря голкиперу «Северстали» матч ушёл в овертайм, а затем и в буллитную серию, где Соколов отразил все четыре финские попытки, а Андрей Коваленко и Валерий Карпов пробили Юсси Маркканена и вывели Россию в финал.

Сто секунд Бондры и признание Соколова

Блестящие результаты в плей-офф заставили забыть все неудачи, которая Россия терпела на предыдущих турнирах, да и на ранних стадиях этого чемпионата. Наша команда обеспечила первые за 9 лет медали мирового форума, а на горизонте на расстоянии вытянутой руки замаячило золото. Соперником россиян в решающей игре стали словаки, которые перед финалом находились в отличной форме. Под руководством Яна Филца собрались игроки «золотого» поколения хоккея этой страны — Жигмунд Палффи, Петер Бондра, Мирослав Шатан, Любомир Вишнёвски. Эта команда уверенно шла по дистанции чемпионата мира, в плей-офф обыграла Канаду и Швецию, и вовсе не была случайным гостем в финале.

Матч за золото вышел на загляденье. Словаки усилиями Вишнёвски и Бондры быстро вырвались вперёд на две шайбы, одну из которых Максим Сушинский отыграл только в начале второго периода. Практически сразу же Шатан в третий раз огорчил Соколова, и на второй перерыв команды ушли с весомым преимуществом словаков. Но Россия сумела отыграться в третьем периоде, шайбами отличились Владимир Антипов и оформивший дубль Сушинский. 3:3, и казалось, что равное противостояние России и Словакии не закончится в основное время. Но у Петера Бондры было иное мнение. Ровно за 100 секунд до сирены форвард «Вашингтона» забросил победную шайбу для своей команды.