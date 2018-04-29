Дадонов: Я не устал играть на чемпионатах мира, с чего бы мне устать?
СТОКГОЛЬМ, 29 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Флорида» Евгений Дадонов заявил, что не устал играть на чемпионатах мира.
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Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Для Дадонова этот чемпионат мира станет пятым подряд.
«Нет, я не устал играть на чемпионатах мира, с чего бы мне устать? Я готов играть. Думаю, мы подойдем к турниру в хорошей форме и будем биться за медали. Сложно будет? Выигрывать легко никогда не получается», — сказал Дадонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
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