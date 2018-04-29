Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко стал лучшим бомбардиром и снайпером ЧМ

В пяти матчах Старченко забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи. При этом его показатель полезности по системе «плюс-минус» составил ноль.

В списке лучших бомбардиров Старченко обошел словенского форварда Миху Верлича, набравшего семь (4+3) баллов, и британского защитника Бена О́Коннора, у которого шесть (4+2) очков.

В гонке лучших бомбардиров Старченко опередил все того же О́Коннора и другого британца Брэтта Перлини, отличившихся по четыре раза.

В списке лучших ассистентов второе место с четырьмя передачами разделяли казахстанцы Евгений Рымарев и Максим Семенов, а также словенец Верлич. Лидером же здесь стал итальянец Иван Де Лука, у которого пять ассистов.

Звание лучших по системе «плюс-минус» разделили четыре игрока, среди них — казахстанцы Кевин Даллмэн и Максим Семенов. Вместе с Верличем и еще одним словенцем Матицем Подлипником они показали результат — «+6».

Лучшим голкипером по статическим показателям стал Хенрик Карлссон из сборной Казахстана. Он отразил 149 из 159 бросков, что равняется 93,71 процентам отраженных бросков.

В списке самых результативных защитников Семенов (0+4) стал вторым, уступив лишь О́Коннору (4+2).

Путевки в элитный дивизион завоевали Великобритания и Италия, а Казахстан второй год подряд стал третьим.