Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко стал лучшим бомбардиром и снайпером ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33325520/
29 апреля 2018, 0:10 | Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко стал лучшим бомбардиром и снайпером ЧМ

Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе в венгерском Будапеште, передает корреспондент Vesti.kz.

В пяти матчах Старченко забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи. При этом его показатель полезности по системе «плюс-минус» составил ноль.

В списке лучших бомбардиров Старченко обошел словенского форварда Миху Верлича, набравшего семь (4+3) баллов, и британского защитника Бена О́Коннора, у которого шесть (4+2) очков.

В гонке лучших бомбардиров Старченко опередил все того же О́Коннора и другого британца Брэтта Перлини, отличившихся по четыре раза.

В списке лучших ассистентов второе место с четырьмя передачами разделяли казахстанцы Евгений Рымарев и Максим Семенов, а также словенец Верлич. Лидером же здесь стал итальянец Иван Де Лука, у которого пять ассистов.

Звание лучших по системе «плюс-минус» разделили четыре игрока, среди них — казахстанцы Кевин Даллмэн и Максим Семенов. Вместе с Верличем и еще одним словенцем Матицем Подлипником они показали результат — «+6».

Лучшим голкипером по статическим показателям стал Хенрик Карлссон из сборной Казахстана. Он отразил 149 из 159 бросков, что равняется 93,71 процентам отраженных бросков.

В списке самых результативных защитников Семенов (0+4) стал вторым, уступив лишь О́Коннору (4+2).

Путевки в элитный дивизион завоевали Великобритания и Италия, а Казахстан второй год подряд стал третьим.
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