Сборная Казахстана по хоккею не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана по хоккею не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.
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С 11 очками победителем турнира стала Великобритания. Второе место с девятью баллами заняла Италия. Обе команды в мае 2019 году сыграют на ЧМ в элитном дивизионе в словацких городах Братислава и Кошице.
Сборная Казахстана также набрала девять очков, но
Отметим, что Великобритания еще в прошлом году играла в группе B — третьем по силе уровне мирового хоккея. В очном матче в Будапеште британцы проиграли казахстанцам с разгромным счетом 1:6.
Сборная Казахстана второй ЧМ подряд завершила на третьем месте. Последний раз в элите команда играла в 2015 году.
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