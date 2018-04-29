Сборная Казахстана по хоккею не смогла выйти в элитный дивизион чемпионата мира

С 11 очками победителем турнира стала Великобритания. Второе место с девятью баллами заняла Италия. Обе команды в мае 2019 году сыграют на ЧМ в элитном дивизионе в словацких городах Братислава и Кошице.



Сборная Казахстана также набрала девять очков, но из-за поражения в очном матче пропустила вперед итальянцев и заняла третье место. Четвертой с семью очками стала Венгрия — семь очков, а пятой с шестью баллами. Последнее, шестое, место заняла Польша, которая набрала три очка и вылетела в группу B.



Отметим, что Великобритания еще в прошлом году играла в группе B — третьем по силе уровне мирового хоккея. В очном матче в Будапеште британцы проиграли казахстанцам с разгромным счетом 1:6.



Сборная Казахстана второй ЧМ подряд завершила на третьем месте. Последний раз в элите команда играла в 2015 году.