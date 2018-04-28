Сборная Литвы в четвёртый раз в истории пробилась в дивизион А мирового хоккея
Национальная сборная Литвы с легендарными
экс-игроками НХЛ Дарюсом Каспарайтисом и Дайнюсом Зубрусом в составе выиграла домашний чемпионат мира в дивизионе ІВ. В решающем матче на турнире литовцы переиграли команду Эстонии со счётом 4:1.
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В дивизион ІА Литва пробилась в четвёртый раз в истории. Первые два выхода случились в 2001 и 2003 годах, однако команда на этих чемпионатах мира не смогла сохранить место в дивизионе А. В 2009 литовцы стали четвёртыми, задержались в дивизионе ІА ещё на сезон и вновь понизились в классе.
На прошедшем домашнем первенстве Зубрус стал лучшим ассистентом турнира, записав на свой счёт шесть голевых передач. Каспарайтис сделал два результативных паса.
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