Сборная Литвы в четвёртый раз в истории пробилась в дивизион А мирового хоккея

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В дивизион ІА Литва пробилась в четвёртый раз в истории. Первые два выхода случились в 2001 и 2003 годах, однако команда на этих чемпионатах мира не смогла сохранить место в дивизионе А. В 2009 литовцы стали четвёртыми, задержались в дивизионе ІА ещё на сезон и вновь понизились в классе.

На прошедшем домашнем первенстве Зубрус стал лучшим ассистентом турнира, записав на свой счёт шесть голевых передач. Каспарайтис сделал два результативных паса.