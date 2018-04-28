Годро, Кейн и Аткинсон вошли в состав сборной США по хоккею на ЧМ-2018

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33324762/
28 апреля 2018, 21:50 | Чемпионат.com

Годро, Кейн и Аткинсон вошли в состав сборной США по хоккею на ЧМ-2018

Сборная США по хоккею в своём официальном «Твиттере» объявила состав на чемпионат мира, который пройдёт в Дании с 4 по 22 мая.

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Вратари: Скотт Дарлинг («Каролина Харрикейнз»), Чарли Линдгрен («Монреаль Канадиенс»), Кейт Кинкейд («Нью-Джерси Дэвилз»).

Защитники: Уилл Бутчер («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Мёрфи («Чикаго Блэкхокс»), Куин Хьюз («Орландо Солар Бэрс»), Джордан Остерле («Чикаго Блэкхокс»), Ник Йенсен («Грэнд-Рэпидз Гриффинс»), Нил Пионк («Нью-Йорк Рейнджерс»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес Кингз»).

Нападающие: Кэм Аткинсон («Коламбус Блю Джекетс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Блэйк Коулмен, («Нью-Джерси Дэвилз»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Алекс Дебринкэт («Чикаго Блэкхоукс»), Сонни Милано («Коламбус Блю Джекетс»), Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Колин Уайт («Оттава Сенаторз»), Брайан Гиббонс («Нью-Джерси Дэвилз»), Тэйдж Томпсон («Сент-Луис Блюз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), Дерек Райан («Каролина Харрикейнз»), Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»).
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