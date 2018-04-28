Сборная США по хоккею сыграет с финнами в финале юниорского чемпионата мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз (4-я минута), Оливер Вальстрем (22), Спенсер Штясны (36) и Тайлер Уайсс (43), у проигравших отличился Либор Забрански (31).

В решающем матче американцы сыграют со сборной Финляндии, которая в другой встрече полуфинала победила шведов (2:0). Сборная России завершила борьбу на стадии четвертьфинала, уступив американцам (1:5).

Финал и матч за третье место юниорского чемпионата мира пройдут в воскресенье в Челябинске. Действующим победителем соревнований является команда США.