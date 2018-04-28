Сборная США по хоккею сыграет с финнами в финале юниорского чемпионата мира
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты юниорской сборной США со счетом 4:1 одержали победу над командой Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира и стали вторыми финалистами турнира. Встреча прошла на арене «Трактор» в Челябинске.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз (4-я минута), Оливер Вальстрем (22), Спенсер Штясны (36) и Тайлер Уайсс (43), у проигравших отличился Либор Забрански (31).
В решающем матче американцы сыграют со сборной Финляндии, которая в другой встрече полуфинала победила шведов (2:0). Сборная России завершила борьбу на стадии четвертьфинала, уступив американцам (1:5).
Финал и матч за третье место юниорского чемпионата мира пройдут в воскресенье в Челябинске. Действующим победителем соревнований является команда США.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter