Телегин и Ничушкин травмированы и, судя по всему, пропустят ЧМ
СТОКГОЛЬМ, 28 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Форварды московского ЦСКА Иван Телегин и Валерий Ничушкин травмированы и согласно текущей информации не смогут сыграть на чемпионате мира, заявил исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев.
Сборная России в субботу в Стокгольме со счетом 1:3 уступила команде Швеции в рамках шведского этапа Евротура. Под руководством Воробьева россияне проиграли пять матчей из пяти. В воскресенье сборная России сыграет против чехов в последнем матче Евротура в сезоне.
«Сейчас вернемся в Москву и посмотрим еще раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и еще пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — сказал Воробьев журналистам.
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