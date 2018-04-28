Телегин и Ничушкин травмированы и, судя по всему, пропустят ЧМ

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Сборная России в субботу в Стокгольме со счетом 1:3 уступила команде Швеции в рамках шведского этапа Евротура. Под руководством Воробьева россияне проиграли пять матчей из пяти. В воскресенье сборная России сыграет против чехов в последнем матче Евротура в сезоне.

«Сейчас вернемся в Москву и посмотрим еще раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и еще пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — сказал Воробьев журналистам.