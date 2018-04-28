Вратарь сборной Казахстана Карлссон рассказал о разгроме Польши в последнем матче ЧМ

Игра завершилась со счетом 6:1. У Казахстана покер оформил Роман Старченко, а еще по разу отличились Павел Акользин и Иван Кучин.

— В начале многое не получалось, поляки были живее. Много было работы, потому что было много бросков. Спасибо, что партнеры помогли, — сказал Карлссон после матча.

— Теперь вы зависите от результатов двух других матчей. Тяжело ждать?

— Посмотрим, что будет. Будем надеяться на лучшее.

Отметим, что Карлссон в декабре начал процесс натурализации, а паспорт Казахстана он получил перед началом ЧМ, на котором защищал ворота во всех пяти матчах. Ранее голкипер выступал за родную Швецию, но в официальных встречах за нее не играл.