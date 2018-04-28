«Как можно не приехать в сборную?»: главная надежда России на чемпионате мира из НХЛ

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САМИ ВИНОВАТЫ, ЧТО НЕ ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ

C Евгением мы поговорили еще в среду, а в четверг вечером он подошел ко мне после матча с командой Финляндии.

— Абзац придется поправить, — улыбнулся нападающий.

— Какой? — заволновался я, так как у меня не было готово ни одного абзаца.

— А где вы спрашиваете, почему я избегаю конфликтов в НХЛ. Сейчас уже неактуально.

Дадонов в концовке встречи подрался с Юлиусом Хонкой и выглядел довольным собой.

— Я шайбу пытаюсь перехватить, а тут чувствую, что меня бьют, — рассказывал он. — А в НХЛ не дерусь? Да мне надо присмотреться, я же не знаю еще, кто есть кто.

— Главное не трогайте Ривса, Биексу и Бертуцци, — я решил помочь Евгению.

— Они, наверное, в третьем-четвертом звеньях выходят? А я играю не против них. Можно, как Паша Бучневич из своей весовой категории кого-то выбрать. В КХЛ-то я дрался иногда.

— Ну там у нас два человека, с кем это делать не рекомендуется.

— Признаюсь, тогда, после травмы в середине сезона, я и в единоборства вступал с опаской. Боялся, что может повториться. Повреждение было тяжелое, плечо. Но потом привык уже.

— Я помню, что после возвращения в строй у вас не шла игра.

— Да, но тогда дело не только в плече было. Несколько факторов мешали показывать свою лучшую игру. Я очень хотел забить, у меня не получалось, я слишком сильно старался и получилось еще хуже. Но потом все наладилось.

— Бучневич говорит, что вы ему высказали претензию за то, что его «Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» и оставил вас без плей-офф.

— В шутку же. Мы сами виноваты. Одного очка не хватило. Это же мизер. Сейчас начинаешь вспоминать матчи: тут проиграли, тут уступили.

— Какая игра первой приходит в голову, когда вы вспоминаете о потерях?

— Матчей за пять до конца регулярного чемпионата играли в Оттаве, вели перед третьим периодом 2:1, но уступили в овертайме. Вот вам и один балл, которого не хватило. На самом деле, мы не очень хорошо начали сезон. Это легко объяснить: новый тренер, новая система. Где-то привыкали дольше, чем нужно.

— Если честно, то мы тут смотрели на вас во «Флориде» и удивлялись. Вы играли здорово. Нам казалось, что если провести в КХЛ много лет, то игрок не растет, да и примеров много. Вы же вписались идеально.

— Не знаю, почему так. Я не скажу, что совсем доволен. Все-таки у нас была главная цель, и мы ее не выполнили. А моя игра? Я старался, но уж идеально точно не было.

— Надо было остаться и нас радовать. Вадим Шипачев вернулся.

— Да у нас разные команды, разные ситуации. Если честно, то я особенно не разбирался в ситуации Вадима. Но «Вегас», конечно, удивил. Молодцы.

В ЛАС-ВЕГАСЕ ВСЕ ПОШЛИ В КАЗИНО

— Ходят слухи, что они побеждают потому, что все команды выходили на матчи против них не совсем свежими. Приехать в Вегас и остаться в номере, готовиться к матчу, не могут даже профессионалы.

— Отчасти правда в этих словах есть. Очень часто было так, что клуб прилетает в Вегас за два дня до игры. И в первый день — выходной, никаких тренировок. У нас так было. Состоялся вечер новичков, к отбою разрешили не возвращаться, все пошли в казино. Но сезон шел, а «Вегас» побеждал и в гостях, да и сейчас в плей-офф не собирается останавливаться. Интересная команда. Я когда первый раз их состав увидел, то, кажется, встретил только одну знакомую фамилию.

— Вы что-то спели на вечере новичков?

— Там выступают только те, у кого первый год контракта в НХЛ. Я уже не новичок.

— Даже без Максима Мамина у вас русская речь в раздевалке звучала.

— Да, мы с Сашей Барковым и Денисом Мальгиным говорили по-русски. Однажды даже генеральный менеджер попросил, чтобы мы по-английски общались, но, наверное, в шутку. Все же английский знают, раньше это запрещали, чтобы люди быстрей адаптировались.

— Мамин приятно удивил.

— Мне очень нравится, как он играет. Жаль, что пока игрового времени немного, но в первых двух звеньях конкуренция большая. Но Максим — молодец.

— Прошлым летом мы с вами говорили о «Флориде» — вы даже не надеялись встретить там знакомых после первого своего визита в НХЛ. Как на самом деле?

— Нет, много знакомых остались. Начнем с того, что генеральный менеджер прежний. Один клубный доктор, в медиа-отделе встретил знакомых. А еще врачи все привычные. Не клубные, а те, кто приезжает на стадион дежурить на играх. Из игроков же почти никого. Помню, в тренировочном лагере давным-давно мы встречались с Юбердо и Петровиком, но они были молодыми, только приезжали в лагерь. Я их помню, но на лед вместе не выходили.

— А фанаты? Ну те, кто специально ждет игроков.

— Интересный момент. Один говорил, что помнит меня молодого, но я его ни разу не видел. А так совершенно новые, незнакомые лица.

НА ПЕКЛЕ ПОСТОИШЬ — ВЯЛЫЙ СРАЗУ

— А у нас в КХЛ СКА проиграл.

— Да знаю я. Если честно, то хоть я и уехал в Америку, но по России скучал. Иногда накатывало.

— Да ладно вам. В Майами-то?

— Ну все равно другая страна.

— Солнце, океан!

— На солнце нам рекомендовали не находиться — я очень внимательно следил за этим. Даже специально собирали, рекомендовали прятаться от солнца. На пекле постоишь — вялый сразу. Океан действительно недалеко от нашего дома, но купался я там раза два-три с детьми, в выходные.

— Приятно, что вы из тех, кому во время «профсоюзного отпуска» не надо думать, куда полететь отдохнуть.

— Это точно. Но я бы никуда и не полетел. Я очень дома люблю бывать, играть с детьми, смотреть, как они растут.

— Но Россию вам точно напоминал стадион во Флориде. Удивительно, что даже на важные матчи было очень-очень много пустых мест.

— Иногда стадион собирался на какие-то интересные команды. Не те, кто, например, был выше в таблице. Там другая логика. Во Флориде много гостей с севера Америки. И на, допустим, «Виннипег» могло прийти много народу. Правда, поддерживали они соперника.

НИКТО НЕ НАПОМИНАЛ ВО «ФЛОРИДЕ» ПРО ПОЛИТИКУ

— Приятно, что вас брали для первых двух звеньев и держали в них, даже несмотря на трудные времена.

— Один раз было, что меня перевели в третье звено, но это было в заключительном периоде. Но вообще грех жаловаться. Я ни разу не оставался в запасе, если был здоров, играл много. Очки? Знаете, не всегда статистика реально показывает то, что ты сделал на льду. Мог бы и больше набрать.

— Чем отличается ваш тренер Боб Бугнер от Олега Знарка?

— Да это вообще два разных типа тренеров.

— Совсем не похожи?

— Может быть, поведением в чем-то и схожи. Но отношение к хоккею совсем разное. Я не могу объяснить на пальцах, что стало иначе, но ведь тут совершенно другая лига, совершенно иной хоккей.

— Как во «Флориде» к русским относятся?

— Никаких проблем не было. Никто не напоминал, откуда я, не рассказывал про политику. Возможно, я чуть меньше общался с канадцами и американцами, но только потому, что мой английский не такой идеальный.

— Вы получили травму, лечились, но приехали в сборную.

— Травма-то когда была!

— Могли не приехать.

— Ну, нет. В сборную я всегда еду, что вы говорите такое. Если бы захотел, то придумал бы причину не ехать, но мне это даже в голову не приходило.

— Столько матчей позади.

— Усталость есть, но это не повод не ехать в сборную.

Хельсинки — Стокгольм.