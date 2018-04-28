«Как можно не приехать в сборную?»: главная надежда России на чемпионате мира из НХЛ
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов о своем сезоне в НХЛ, старых знакомых, травме и казино
Лас-Вегаса.
САМИ ВИНОВАТЫ, ЧТО НЕ ВЫШЛИ В
C Евгением мы поговорили еще в среду, а в четверг вечером он подошел ко мне после матча с командой Финляндии.
— Абзац придется поправить, — улыбнулся нападающий.
— Какой? — заволновался я, так как у меня не было готово ни одного абзаца.
— А где вы спрашиваете, почему я избегаю конфликтов в НХЛ. Сейчас уже неактуально.
Дадонов в концовке встречи подрался с Юлиусом Хонкой и выглядел довольным собой.
— Я шайбу пытаюсь перехватить, а тут чувствую, что меня бьют, — рассказывал он. — А в НХЛ не дерусь? Да мне надо присмотреться, я же не знаю еще, кто есть кто.
— Главное не трогайте Ривса, Биексу и Бертуцци, — я решил помочь Евгению.
— Они, наверное, в
— Ну там у нас два человека, с кем это делать не рекомендуется.
— Признаюсь, тогда, после травмы в середине сезона, я и в единоборства вступал с опаской. Боялся, что может повториться. Повреждение было тяжелое, плечо. Но потом привык уже.
— Я помню, что после возвращения в строй у вас не шла игра.
— Да, но тогда дело не только в плече было. Несколько факторов мешали показывать свою лучшую игру. Я очень хотел забить, у меня не получалось, я слишком сильно старался и получилось еще хуже. Но потом все наладилось.
— Бучневич говорит, что вы ему высказали претензию за то, что его «Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» и оставил вас без
— В шутку же. Мы сами виноваты. Одного очка не хватило. Это же мизер. Сейчас начинаешь вспоминать матчи: тут проиграли, тут уступили.
— Какая игра первой приходит в голову, когда вы вспоминаете о потерях?
— Матчей за пять до конца регулярного чемпионата играли в Оттаве, вели перед третьим периодом 2:1, но уступили в овертайме. Вот вам и один балл, которого не хватило. На самом деле, мы не очень хорошо начали сезон. Это легко объяснить: новый тренер, новая система.
— Если честно, то мы тут смотрели на вас во «Флориде» и удивлялись. Вы играли здорово. Нам казалось, что если провести в КХЛ много лет, то игрок не растет, да и примеров много. Вы же вписались идеально.
— Не знаю, почему так. Я не скажу, что совсем доволен.
— Надо было остаться и нас радовать. Вадим Шипачев вернулся.
— Да у нас разные команды, разные ситуации. Если честно, то я особенно не разбирался в ситуации Вадима. Но «Вегас», конечно, удивил. Молодцы.
В
— Ходят слухи, что они побеждают потому, что все команды выходили на матчи против них не совсем свежими. Приехать в Вегас и остаться в номере, готовиться к матчу, не могут даже профессионалы.
— Отчасти правда в этих словах есть. Очень часто было так, что клуб прилетает в Вегас за два дня до игры. И в первый день — выходной, никаких тренировок. У нас так было. Состоялся вечер новичков, к отбою разрешили не возвращаться, все пошли в казино. Но сезон шел, а «Вегас» побеждал и в гостях, да и сейчас в
— Вы
— Там выступают только те, у кого первый год контракта в НХЛ. Я уже не новичок.
— Даже без Максима Мамина у вас русская речь в раздевалке звучала.
— Да, мы с Сашей Барковым и Денисом Мальгиным говорили
— Мамин приятно удивил.
— Мне очень нравится, как он играет. Жаль, что пока игрового времени немного, но в первых двух звеньях конкуренция большая. Но Максим — молодец.
— Прошлым летом мы с вами говорили о «Флориде» — вы даже не надеялись встретить там знакомых после первого своего визита в НХЛ. Как на самом деле?
— Нет, много знакомых остались. Начнем с того, что генеральный менеджер прежний. Один клубный доктор, в
— А фанаты? Ну те, кто специально ждет игроков.
— Интересный момент. Один говорил, что помнит меня молодого, но я его ни разу не видел. А так совершенно новые, незнакомые лица.
НА ПЕКЛЕ ПОСТОИШЬ — ВЯЛЫЙ СРАЗУ
— А у нас в КХЛ СКА проиграл.
— Да знаю я. Если честно, то хоть я и уехал в Америку, но по России скучал. Иногда накатывало.
— Да ладно вам. В
— Ну все равно другая страна.
— Солнце, океан!
— На солнце нам рекомендовали не находиться — я очень внимательно следил за этим. Даже специально собирали, рекомендовали прятаться от солнца. На пекле постоишь — вялый сразу. Океан действительно недалеко от нашего дома, но купался я там раза
— Приятно, что вы из тех, кому во время «профсоюзного отпуска» не надо думать, куда полететь отдохнуть.
— Это точно. Но я бы никуда и не полетел. Я очень дома люблю бывать, играть с детьми, смотреть, как они растут.
— Но Россию вам точно напоминал стадион во Флориде. Удивительно, что даже на важные матчи было
— Иногда стадион собирался на
НИКТО НЕ НАПОМИНАЛ ВО «ФЛОРИДЕ» ПРО ПОЛИТИКУ
— Приятно, что вас брали для первых двух звеньев и держали в них, даже несмотря на трудные времена.
— Один раз было, что меня перевели в третье звено, но это было в заключительном периоде. Но вообще грех жаловаться. Я ни разу не оставался в запасе, если был здоров, играл много. Очки? Знаете, не всегда статистика реально показывает то, что ты сделал на льду. Мог бы и больше набрать.
— Чем отличается ваш тренер Боб Бугнер от Олега Знарка?
— Да это вообще два разных типа тренеров.
— Совсем не похожи?
— Может быть, поведением в
— Как во «Флориде» к русским относятся?
— Никаких проблем не было. Никто не напоминал, откуда я, не рассказывал про политику. Возможно, я чуть меньше общался с канадцами и американцами, но только потому, что мой английский не такой идеальный.
— Вы получили травму, лечились, но приехали в сборную.
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— Могли не приехать.
— Ну, нет. В сборную я всегда еду, что вы говорите такое. Если бы захотел, то придумал бы причину не ехать, но мне это даже в голову не приходило.
— Столько матчей позади.
— Усталость есть, но это не повод не ехать в сборную.
Хельсинки — Стокгольм.
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