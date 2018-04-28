Стал известен капитан сборной Словакии на чемпионате мира в Дании
Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Андрей Секера выбран капитаном сборной Словакии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Hokej.сz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Ассистентами Секеры станут бывшие игроки Континентальной хоккейной лиги — нападающий Ладислав Надь и защитник Доминик Граняк.
«Быть капитаном национальной команды — большая честь для меня. Не знаю, кто принимал решение. Когда я пришёл в раздевалку, то увидел литеру капитана на форме», — сказал Секера.
В минувшем сезоне 31-летний Секера сыграл 38 игр в регулярном чемпионате НХЛ и отметился 8 голевыми передачами. 38-летний Надь прошлый сезон провёл в «Кошице», в России он известен своей игрой в КХЛ за «Северсталь», попрадский «Лев» и «Слован». 34-летний Граняк сезон-2017/18 провёл за чешский «Градец Кралове», в составе московского «Динамо» он дважды выигрывал Кубок Гагарина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter