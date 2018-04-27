Хоккеист «Чикаго» Анисимов прибыл в расположение сборной России

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Анисимов прибыл в отель Стокгольма, где проживает команда, вместе с защитником Богданом Киселевичем и форвардом Сергеем Андроновым.

В нынешнем сезоне Анисимов в составе «Чикаго» провел 72 матча, в которых набрал 31 очко (20 шайб + 11 передач). Форвард является чемпионом мира 2014 года и серебряным призером турнира 2010 года, участником Кубка мира 2016 года.

Сборная России проведет второй матч в рамках Шведских хоккейных игр 28 апреля против хозяев, начало в 16:30 мск.