Хоккеист «Чикаго» Анисимов прибыл в расположение сборной России
СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго» Артем Анисимов прибыл в расположение сборной России, сообщает корр. ТАСС с места событий.
Анисимов прибыл в отель Стокгольма, где проживает команда, вместе с защитником Богданом Киселевичем и форвардом Сергеем Андроновым.
В нынешнем сезоне Анисимов в составе «Чикаго» провел 72 матча, в которых набрал 31 очко (20 шайб + 11 передач). Форвард является чемпионом мира 2014 года и серебряным призером турнира 2010 года, участником Кубка мира 2016 года.
Сборная России проведет второй матч в рамках Шведских хоккейных игр 28 апреля против хозяев, начало в 16:30 мск.
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