«Что поменяешь? Надо пораньше лечь спать»: тренер сборной Казахстана объяснил второе подряд поражение на ЧМ
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев назвал причины поражения от Словении на чемпионате мира в первом дивизионе и рассказал о подготовки к заключительному матчу против Польши.
Игра против словенцев завершилась со счетом 3:5. Это поражение стало для казахстанцев вторым подряд на турнире.
— Снова пропустили первыми. Что не получилось сегодня?
— Не получилось дотерпеть в обороне. Не было той концентрации, того движения. Повели в счете, но прозевали контратаку. Говорили, предупреждали, но, видимо, не дошло до ребят.
Могли забить гол при счете 3:4. Старались исправить положение. Думаю, не хватило ребятам опыта — много молодых. Может быть,
— Не удалось сдержать агрессивный натиск словенцев?
— Да, они очень плотно играли с нападающими. Даже при этом мы создавали моменты. Но не следовало пропускать контратаки. На контратаках соперник сильно сыграл, мы не успели за ними.
— Три гола забиты вторым и третьим звеном. В чём дело? Словенцы хорошо закрывали первое?
— Да, сегодня не удалось нашему первому звену показать свой хоккей. Может быть, их перекрыли, плотно сыграли. Они любят простор, не дали им ничего сделать. Может, только
— В первое звено поставили Антона Сагадеева. Почему так решили?
— Да, перешли на три состава, хотели
— Были моменты и в большинстве, но затем сами стали удаляться.
— Знаете, в пылу эмоций бывает. Но удаления такие, есть случайные, есть оправданные, когда идет добивание. У Рымарева там случайное было. Хотел клюшку поднять и попал по лицу. А глупых удалений не было.
— В концовке не поменяли вратаря на полевого. Не было шанса организовать атаку?
— Не давали его ещё поменять. При счете 5:3 менять вратаря и проигрывать 6:3 — тоже нет смысла.
— У вас опять же мало времени на восстановление.
— Завтра будем смотреть, у кого есть характер. Завтра игра будет именно на характере, на том, чтобы победить. У поляков хорошая команда, играющие ребята. Очень сложно будет их переиграть. Нужно включать характер.
— Вы говорили, что не успели восстановиться перед Италией. Здесь такая же ситуация. Какие выводы сделали?
— Что поменяешь? Им надо больше отдыхать сейчас. Пораньше лечь спать. Завтра собраться и сыграть строго в обороне, постараться реализовать свои моменты.
Добавим, что в заключительном матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретятся с Польшей — игра начнется в 16:30 по времени Астаны.
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