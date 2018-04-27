«Что поменяешь? Надо пораньше лечь спать»: тренер сборной Казахстана объяснил второе подряд поражение на ЧМ

Игра против словенцев завершилась со счетом 3:5. Это поражение стало для казахстанцев вторым подряд на турнире.

— Снова пропустили первыми. Что не получилось сегодня?

— Не получилось дотерпеть в обороне. Не было той концентрации, того движения. Повели в счете, но прозевали контратаку. Говорили, предупреждали, но, видимо, не дошло до ребят.

Могли забить гол при счете 3:4. Старались исправить положение. Думаю, не хватило ребятам опыта — много молодых. Может быть, где-то больше игр таких нужно для них, чтобы могли переломить ход матча, хотя старались, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

— Не удалось сдержать агрессивный натиск словенцев?

— Да, они очень плотно играли с нападающими. Даже при этом мы создавали моменты. Но не следовало пропускать контратаки. На контратаках соперник сильно сыграл, мы не успели за ними.

— Три гола забиты вторым и третьим звеном. В чём дело? Словенцы хорошо закрывали первое?

— Да, сегодня не удалось нашему первому звену показать свой хоккей. Может быть, их перекрыли, плотно сыграли. Они любят простор, не дали им ничего сделать. Может, только из-за этого.

— В первое звено поставили Антона Сагадеева. Почему так решили?

— Да, перешли на три состава, хотели что-то поменять. Он был поживее, чем Кучин. Иван много в обороне сыграл. Не хватило сил, возможно.

— Были моменты и в большинстве, но затем сами стали удаляться.

— Знаете, в пылу эмоций бывает. Но удаления такие, есть случайные, есть оправданные, когда идет добивание. У Рымарева там случайное было. Хотел клюшку поднять и попал по лицу. А глупых удалений не было.

— В концовке не поменяли вратаря на полевого. Не было шанса организовать атаку?

— Не давали его ещё поменять. При счете 5:3 менять вратаря и проигрывать 6:3 — тоже нет смысла.

— У вас опять же мало времени на восстановление.

— Завтра будем смотреть, у кого есть характер. Завтра игра будет именно на характере, на том, чтобы победить. У поляков хорошая команда, играющие ребята. Очень сложно будет их переиграть. Нужно включать характер.

— Вы говорили, что не успели восстановиться перед Италией. Здесь такая же ситуация. Какие выводы сделали?

— Что поменяешь? Им надо больше отдыхать сейчас. Пораньше лечь спать. Завтра собраться и сыграть строго в обороне, постараться реализовать свои моменты.

Добавим, что в заключительном матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретятся с Польшей — игра начнется в 16:30 по времени Астаны.