«Что поменяешь? Надо пораньше лечь спать»: тренер сборной Казахстана объяснил второе подряд поражение на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33314146/
27 апреля 2018, 22:33 | Vesti.kz

«Что поменяешь? Надо пораньше лечь спать»: тренер сборной Казахстана объяснил второе подряд поражение на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев назвал причины поражения от Словении на чемпионате мира в первом дивизионе и рассказал о подготовки к заключительному матчу против Польши.

Игра против словенцев завершилась со счетом 3:5. Это поражение стало для казахстанцев вторым подряд на турнире.

— Снова пропустили первыми. Что не получилось сегодня?

— Не получилось дотерпеть в обороне. Не было той концентрации, того движения. Повели в счете, но прозевали контратаку. Говорили, предупреждали, но, видимо, не дошло до ребят.

Могли забить гол при счете 3:4. Старались исправить положение. Думаю, не хватило ребятам опыта — много молодых. Может быть, где-то больше игр таких нужно для них, чтобы могли переломить ход матча, хотя старались, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

— Не удалось сдержать агрессивный натиск словенцев?

— Да, они очень плотно играли с нападающими. Даже при этом мы создавали моменты. Но не следовало пропускать контратаки. На контратаках соперник сильно сыграл, мы не успели за ними.

— Три гола забиты вторым и третьим звеном. В чём дело? Словенцы хорошо закрывали первое?

— Да, сегодня не удалось нашему первому звену показать свой хоккей. Может быть, их перекрыли, плотно сыграли. Они любят простор, не дали им ничего сделать. Может, только из-за этого.

— В первое звено поставили Антона Сагадеева. Почему так решили?

— Да, перешли на три состава, хотели что-то поменять. Он был поживее, чем Кучин. Иван много в обороне сыграл. Не хватило сил, возможно.

— Были моменты и в большинстве, но затем сами стали удаляться.

— Знаете, в пылу эмоций бывает. Но удаления такие, есть случайные, есть оправданные, когда идет добивание. У Рымарева там случайное было. Хотел клюшку поднять и попал по лицу. А глупых удалений не было.

— В концовке не поменяли вратаря на полевого. Не было шанса организовать атаку?

— Не давали его ещё поменять. При счете 5:3 менять вратаря и проигрывать 6:3 — тоже нет смысла.

— У вас опять же мало времени на восстановление.

— Завтра будем смотреть, у кого есть характер. Завтра игра будет именно на характере, на том, чтобы победить. У поляков хорошая команда, играющие ребята. Очень сложно будет их переиграть. Нужно включать характер.

— Вы говорили, что не успели восстановиться перед Италией. Здесь такая же ситуация. Какие выводы сделали?

— Что поменяешь? Им надо больше отдыхать сейчас. Пораньше лечь спать. Завтра собраться и сыграть строго в обороне, постараться реализовать свои моменты.

Добавим, что в заключительном матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретятся с Польшей — игра начнется в 16:30 по времени Астаны.
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