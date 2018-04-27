Радулов: Буду болеть за сборную России на ЧМ-2018, билеты есть
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов на церемонии закрытия сезона в МХЛ рассказал о впечатлениях от игры сборной России на юниорском чемпионате мира, а также об ожиданиях от мирового первенства взрослых команд.
«Спасибо МХЛ за приглашение, для меня это честь. Хотелось бы пожелать всем номинантам и тем, кто играет в МХЛ, стремиться попасть в КХЛ, чтобы много работали, чтобы у нас была сильная сборная талантливых ребят. Смотрел четвертьфинал ЮЧМ Россия — США, два периода была равная игра, моментов у нас было достаточно, но наши
Буду болеть за сборную России на чемпионате мира по футболу, билеты есть, но я хочу попасть на финальную часть", — передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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