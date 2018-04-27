Радулов: Буду болеть за сборную России на ЧМ-2018, билеты есть

«Спасибо МХЛ за приглашение, для меня это честь. Хотелось бы пожелать всем номинантам и тем, кто играет в МХЛ, стремиться попасть в КХЛ, чтобы много работали, чтобы у нас была сильная сборная талантливых ребят. Смотрел четвертьфинал ЮЧМ Россия — США, два периода была равная игра, моментов у нас было достаточно, но наши где-то ошиблись. На это это и юниорский хоккей. У каждого своя дорога и свой путь, хочется пожелать им никогда не сдаваться, потому что бывают моменты, когда ничего не получается и все против тебя. Но это не так. Нужно находить силы бороться. Самое главное, чтобы без травм.

Буду болеть за сборную России на чемпионате мира по футболу, билеты есть, но я хочу попасть на финальную часть", — передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.