Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира

Игра проходила сегодня, 27 апреля, и завершилась со счетом 3:5.

Счет в матче на шестой минуте открыл словенец Миха Верлич, но на седьмой Егор Петухов восстановил равенство. До перерыва команды еще по разу обменялись шайбами. На 11-й минуте у казахстанцев отличился Дмитрий Гренц, а у словенцев на 16-й забил Ян Урбас.

Судьба матча решилась во втором тайме. Словенцы дважды реализовали большинство: на 28-й минуте дубль оформил Верлич, а на 38-й отличился Сабахидин Ковачевич. Все, что удалось Казахстану, это шайба Алихана Асетова на 39-й минуте, сократившая разницу до минимума.

Исправить ситуацию в третьем периоде Казахстану не удалось. На 55-й минуте Верлич оформил хет-трик и установил окончательный счет в матче.

Ранее сборная Казахстана на ЧМ проиграла Италии (0:3) и победила Великобританию (6:1) и Венгрию (3:0). В заключительном матче казахстанцы завтра, 28 апреля, встретятся с Польшей — игра начнется в 16:30 по времени Астаны.