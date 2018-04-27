Ковальчук уверен, что сборная России завоюет медали чемпионата мира по хоккею

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Ковальчук пропустит турнир из-за напряженного сезона в КХЛ по совместному решению с тренерским штабом.

«Сейчас не самые легкие времена, много молодых ребят, но многие из них уже через многое прошли, стали олимпийскими чемпионами. Думаю, что все будет в порядке, сборная России завоюет медали на чемпионате мира, — считает Ковальчук. — В сборной будет Павел Валерьевич (Дацюк), у него богатый опыт, думаю, вопрос с капитаном не стоит. Уверен, что он будет в хорошей форме и поведет за собой команду».

Чемпионат мира пройдет в датских городах Копенгаген и Хернинг с 4 по 20 мая.