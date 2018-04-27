Илья Воробьев: Точной информации по Панарину нет, но мы надеемся
Главный тренер сборной России Илья Воробьев — о составе команды на чемпионат мира.
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— В сборную приезжает Артем Анисимов. Почему с самого начала его не взяли?
— Он у нас в списках был, просто раньше были обстоятельства, по которым он не мог приехать.
— Насколько на вас давят четыре поражения?
— У меня выхода нет.
— Анисимов сыграет завтра?
— Сегодня вместе с ним приезжают Богдан Киселевич и Сергей Андронов, поговорим с ними, будем решать вечером.
— С Никитой Зайцевым связывалась?
— Да. Мы ждем его после медобследования. Он приедет к 1 мая.
— Артемий Панарин точно не сыграет на чемпионате мира?
— Пока точной информации нет. Мы надеемся.
— Что с Кириллом Капризовым?
— Его физическое состояние не лучшее. Может, завтра он будет 13-м нападающим, а в воскресенье уже сыграет в основе.
— Будете ли ждать Андрея Василевского?
— А что по нему говорить? Он только начинает серию.
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