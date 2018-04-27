Илья Воробьев: Точной информации по Панарину нет, но мы надеемся

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— В сборную приезжает Артем Анисимов. Почему с самого начала его не взяли?

— Он у нас в списках был, просто раньше были обстоятельства, по которым он не мог приехать.

— Насколько на вас давят четыре поражения?

— У меня выхода нет.

— Анисимов сыграет завтра?

— Сегодня вместе с ним приезжают Богдан Киселевич и Сергей Андронов, поговорим с ними, будем решать вечером.

— С Никитой Зайцевым связывалась?

— Да. Мы ждем его после медобследования. Он приедет к 1 мая.

— Артемий Панарин точно не сыграет на чемпионате мира?

— Пока точной информации нет. Мы надеемся.

— Что с Кириллом Капризовым?

— Его физическое состояние не лучшее. Может, завтра он будет 13-м нападающим, а в воскресенье уже сыграет в основе.

— Будете ли ждать Андрея Василевского?

— А что по нему говорить? Он только начинает серию.