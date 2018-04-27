Зайцев поедет на чемпионат мира со сборной России

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Игрок хочет быстрее забыть о вылете «Мэйпл Ливз» из Кубка Стэнли, поэтому ему нужна игровая практика.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Зайцев принял участие в 60 матчах, набрав 13 (5+8) очков при 31 минуте штрафного времени и показателе полезности «+8». В плей-офф защитник провел все 7 игр, отметившись двумя результативными передачами, заработав одно двухминутное удаление. Его показатель полезности в Кубке Стэнли — «-3».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.