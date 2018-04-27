Илья Воробьев: Примерно определились с составом сборной России на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев рассказал, что тренерский штаб команды почти определился с составом на ЧМ-2018.
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«Примерно определились, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем. Кириллу Капризову надо восстановиться, у него пока очень среднее восстановление. Может быть, только в третьей игре выйдет», — цитирует Воробьева
Напомним, что накануне сборная России проиграла команде Финляндии (2:3Б) в первом матче шведского этапа Евротура.
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