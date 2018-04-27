Защитник «Коламбуса» Нутиваара сыграет за сборную Финляндии
23-летний игрок обороны дебютирует на чемпионате мира.
23-летний игрок обороны провел второй сезон в НХЛ и набрал 23 (7+16) очка в 61 матче регулярного чемпионата, а также сыграл во всех шести матча серии первого раунда
Ранее Нутиваара выступал за сборную Финляндии только на одном этапе Евротура в сезоне 2015/2016.
На групповом этапе сборная Финляндия сыграет в группе B с Южной Кореей (5 мая), Латвией (6 мая), Норвегией (8 мая), Данией (9 мая), Канадой (12 мая), Германией (13 мая) и США (15 мая).
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