Осложнилось турнирное положение сборной Казахстана на ЧМ-2018

Игра завершилась победой хозяев турнира в основное время со счетом 3:2. У Венгрии по шайбе забросили Балаж Себок (2-я минута), Андрас Бенк (10-я) и Янош Хари (41-я). В составе сборной Польши отличились Филип Коморски (26-я) и Арон Хмелевски (33-я).

Таким образом, Венгрия сравнялась по количеству очков с Казахстаном. Также по шесть баллов у сборных Италии и Великобритании.

Актуальное положение команд в группе «А» таково: Казахстан — 6 очков (3 матча), Италия — 6 (3), Великобритания — 6 (3), Венгрия — 6 (4), Польша — 3 (4), Словения — 3 (3).