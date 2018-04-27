Осложнилось турнирное положение сборной Казахстана на ЧМ-2018

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33301803/
27 апреля 2018, 2:05 | Sports.kz

Осложнилось турнирное положение сборной Казахстана на ЧМ-2018

Сборная Венгрии обыграла команду Польши в матче первого дивизиона группы «А» чемпионата мира, сообщает Sports.kz.

Игра завершилась победой хозяев турнира в основное время со счетом 3:2. У Венгрии по шайбе забросили Балаж Себок (2-я минута), Андрас Бенк (10-я) и Янош Хари (41-я). В составе сборной Польши отличились Филип Коморски (26-я) и Арон Хмелевски (33-я).

Таким образом, Венгрия сравнялась по количеству очков с Казахстаном. Также по шесть баллов у сборных Италии и Великобритании.

Актуальное положение команд в группе «А» таково: Казахстан — 6 очков (3 матча), Италия — 6 (3), Великобритания — 6 (3), Венгрия — 6 (4), Польша — 3 (4), Словения — 3 (3).

Из группы в ТОП-дивизион попадут две сборные. Казахстан свой четвертый матч проведет в пятницу, 27 апреля, против Словении.

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