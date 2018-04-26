Анисимов вызван в сборную России на ЧМ-2018
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов получил вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года в Дании, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России выступит на групповом этапе в группе А вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.
«Чикаго» не сумел пробиться в
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