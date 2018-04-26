Анисимов вызван в сборную России на ЧМ-2018

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Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России выступит на групповом этапе в группе А вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

«Чикаго» не сумел пробиться в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата, поэтому Анисимов получил возможность помочь российской национальной команде. Его партнер по атаке «Чикаго» Патрик Кейн также сыграет на чемпионате мира, где будет капитаном сборной США.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Центрфорвард <a href="https://twitter.com/NHLBlackhawks?ref_src=twsrc%5Etfw">@NHLBlackhawks</a> Артём Анисимов вызван в национальную сборную России! <a href="https://t.co/MDdb17uCdB">pic.twitter.com/MDdb17uCdB</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/989553353989525506?ref_src=twsrc%5Etfw">26 апреля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>