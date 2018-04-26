Американцы выбили Россию из домашнего чемпионата мира по хоккею

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Встреча прошла в четверг, 26 апреля, в Челябинске и завершилась со счетом 1:5. В составе американцев отметились Коул Кофилд, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрем, Джейкоб Уайз и Джек Хьюз. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Руслан Исхаков. При этом победный гол сборной США был забит, когда россияне играли в численном большинстве.

Сборная России на чемпионате мира одержала три победы. Российские юниоры разгромили французов со счетом 7:1, после чего оказались сильнее сборной Чехии (3:2), а также словаков (6:5 по буллитам). Единственное поражение российской команде нанесли финны — 4:5.

Турнир для хоккеистов не старше 18 лет проходит в Челябинске и Магнитогорске и завершится 29 апреля. В прошлом году победителем чемпионата мира стала сборная США, в финале обыгравшая финнов. Третье место заняли россияне.

Впервые юношейский чемпионат мира прошел в 1999 году. За это время сборная России трижды завоевывала золотые медали. В последний раз это произошло в 2007 году.