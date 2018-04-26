Приехали: с таким составом успехом на ЧМ будет любая медаль

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Новости из-за океана час от часа становятся грустнее. В среду ближе к ночи стало известно, что из-за проблем со здоровьем не смогут приехать на чемпионат мира вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский и защитник «Колорадо» Никита Задоров. Ситуация из плохой превратилась в почти безнадежную.

Сначала один за другим по разным причинам отказывались крайние нападающие — Ковальчук, Радулов, Тарасенко, Панарин. Ладно, пережить можно. Среди игроков этого амплуа глубина в сборной России самая большая.

Дальше стало хуже — остались без центрфорвардов Анисимова, Наместникова, Шипачева. Защитники? Та же картина. Проворов — минус, Задоров — тоже. Освободится ли Зайцев — непонятно.

На финише после отказа Бобровского можно рисовать новый вариант картины «приехали». Впервые с 2011 года сборная России начнет чемпионат мира без вратаря из НХЛ. Семь лет назад Вячеслав Быков сначала решил поддержать изгнанного из СКА Набокова, а после его повреждения и неубедительной игры дал шанс представителю «Атланта» Барулину. Россияне тогда остались без медалей. Хотя в их составе были такие фигуры, как Овечкин, Ковальчук, Радулов, Зиновьев, Морозов.

Сейчас на одну ступень с ними можно поставить только Дадонова и, возможно, Гусева. На Дацюке уже сказывается возраст, а Капризов выглядит бледной тенью самого себе образца первой половины сезона и Игр в Пхенчхане. В такой ситуации вся надежда была на Бобровского. Он может тащить и давать шанс остаться в игре своей команде на постоянной основе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вратарь Сергей Бобровский и защитник Никита Задоров не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира в связи с травмами. Желаем скорейшего выздоровления! <a href="https://t.co/sTKquxNaya">pic.twitter.com/sTKquxNaya</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/989233195529973760?ref_src=twsrc%5Etfw">25 апреля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Видимо, чемпионат мира в качестве стартового вратаря начнет Кошечкин. К 35 годам в роли первого номера за его плечами только недавняя Олимпиада, где он отыграл средне и пользовался доверием тренеров только в силу опыта. Шестеркин весь плей-офф просидел на скамейке СКА, а Сорокин выглядел нестабильно в ЦСКА и временами проигрывал конкуренцию Юханссону. Надежды, что кто-то из вратарей поможет в одиночку дотащить сборную России до полуфинала, немного.

Можно строить планы на кого-то из игроков «Вашингтона» и «Тампы», если их команды вылетят из Кубка Стэнли в следующем раунде. Но после массовых отказов сейчас лучше об этом раньше времени не думать. Вся надежда, похоже, остается на олимпийских чемпионов и примкнувшего к ним Дадонова. Он по сути заменил в нынешней команде Ковальчука. Проводить параллели между двумя турнирами бессмысленно из-за уровня соперников и нового главного тренера.

По качеству состава наша команда точно уступает Канаде, США и Швеции. Примерно на одном уровне с ней находятся финны и чехи. Когда в последний раз такое было? Кажется, в начале нулевых. Это свидетельствует не только о том, что тренерам предстоит проделать колоссальную работу. Любая медаль станет очень хорошим результатом. Поэтому следует поумерить ожидания и оценивать результаты снисходительнее.