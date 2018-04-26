Приехали: с таким составом успехом на ЧМ будет любая медаль

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
Матч за 3-е место
20.05 не начался
Финал
20.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33289706/
26 апреля 2018, 1:06 | Спорт-Экспресс

Приехали: с таким составом успехом на ЧМ будет любая медаль

Голкипер Сергей Бобровский не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.

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© Спорт-Экспресс

Новости из-за океана час от часа становятся грустнее. В среду ближе к ночи стало известно, что из-за проблем со здоровьем не смогут приехать на чемпионат мира вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский и защитник «Колорадо» Никита Задоров. Ситуация из плохой превратилась в почти безнадежную.

Сначала один за другим по разным причинам отказывались крайние нападающие — Ковальчук, Радулов, Тарасенко, Панарин. Ладно, пережить можно. Среди игроков этого амплуа глубина в сборной России самая большая.

Дальше стало хуже — остались без центрфорвардов Анисимова, Наместникова, Шипачева. Защитники? Та же картина. Проворов — минус, Задоров — тоже. Освободится ли Зайцев — непонятно.

На финише после отказа Бобровского можно рисовать новый вариант картины «приехали». Впервые с 2011 года сборная России начнет чемпионат мира без вратаря из НХЛ. Семь лет назад Вячеслав Быков сначала решил поддержать изгнанного из СКА Набокова, а после его повреждения и неубедительной игры дал шанс представителю «Атланта» Барулину. Россияне тогда остались без медалей. Хотя в их составе были такие фигуры, как Овечкин, Ковальчук, Радулов, Зиновьев, Морозов.

Сейчас на одну ступень с ними можно поставить только Дадонова и, возможно, Гусева. На Дацюке уже сказывается возраст, а Капризов выглядит бледной тенью самого себе образца первой половины сезона и Игр в Пхенчхане. В такой ситуации вся надежда была на Бобровского. Он может тащить и давать шанс остаться в игре своей команде на постоянной основе.

Видимо, чемпионат мира в качестве стартового вратаря начнет Кошечкин. К 35 годам в роли первого номера за его плечами только недавняя Олимпиада, где он отыграл средне и пользовался доверием тренеров только в силу опыта. Шестеркин весь плей-офф просидел на скамейке СКА, а Сорокин выглядел нестабильно в ЦСКА и временами проигрывал конкуренцию Юханссону. Надежды, что кто-то из вратарей поможет в одиночку дотащить сборную России до полуфинала, немного.

Можно строить планы на кого-то из игроков «Вашингтона» и «Тампы», если их команды вылетят из Кубка Стэнли в следующем раунде. Но после массовых отказов сейчас лучше об этом раньше времени не думать. Вся надежда, похоже, остается на олимпийских чемпионов и примкнувшего к ним Дадонова. Он по сути заменил в нынешней команде Ковальчука. Проводить параллели между двумя турнирами бессмысленно из-за уровня соперников и нового главного тренера.

По качеству состава наша команда точно уступает Канаде, США и Швеции. Примерно на одном уровне с ней находятся финны и чехи. Когда в последний раз такое было? Кажется, в начале нулевых. Это свидетельствует не только о том, что тренерам предстоит проделать колоссальную работу. Любая медаль станет очень хорошим результатом. Поэтому следует поумерить ожидания и оценивать результаты снисходительнее.
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