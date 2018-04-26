Приехали: с таким составом успехом на ЧМ будет любая медаль
Голкипер Сергей Бобровский не сыграет на чемпионате мира
из-за травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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Сначала один за другим по разным причинам отказывались крайние нападающие — Ковальчук, Радулов, Тарасенко, Панарин. Ладно, пережить можно. Среди игроков этого амплуа глубина в сборной России самая большая.
Дальше стало хуже — остались без центрфорвардов Анисимова, Наместникова, Шипачева. Защитники? Та же картина. Проворов — минус, Задоров — тоже. Освободится ли Зайцев — непонятно.
На финише после отказа Бобровского можно рисовать новый вариант картины «приехали». Впервые с 2011 года сборная России начнет чемпионат мира без вратаря из НХЛ. Семь лет назад Вячеслав Быков сначала решил поддержать изгнанного из СКА Набокова, а после его повреждения и неубедительной игры дал шанс представителю «Атланта» Барулину. Россияне тогда остались без медалей. Хотя в их составе были такие фигуры, как Овечкин, Ковальчук, Радулов, Зиновьев, Морозов.
Сейчас на одну ступень с ними можно поставить только Дадонова и, возможно, Гусева. На Дацюке уже сказывается возраст, а Капризов выглядит бледной тенью самого себе образца первой половины сезона и Игр в Пхенчхане. В такой ситуации вся надежда была на Бобровского. Он может тащить и давать шанс остаться в игре своей команде на постоянной основе.
Видимо, чемпионат мира в качестве стартового вратаря начнет Кошечкин. К 35 годам в роли первого номера за его плечами только недавняя Олимпиада, где он отыграл средне и пользовался доверием тренеров только в силу опыта. Шестеркин весь
Можно строить планы на
По качеству состава наша команда точно уступает Канаде, США и Швеции. Примерно на одном уровне с ней находятся финны и чехи. Когда в последний раз такое было? Кажется, в начале нулевых. Это свидетельствует не только о том, что тренерам предстоит проделать колоссальную работу. Любая медаль станет очень хорошим результатом. Поэтому следует поумерить ожидания и оценивать результаты снисходительнее.
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