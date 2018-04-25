Вратарь сборной России Бобровский не выступит на чемпионате мира по хоккею в Дании

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Бобровский не сможет сыграть на турнире из-за травмы, характер повреждения не сообщается.

В нынешнем сезоне Бобровский провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выиграв 37 из них, процент его отраженных бросков составил 92,1, а коэффициент полезности — 2,42. Российский голкипер помог «Коламбусу» занять седьмое место в Восточной конференции и пробиться в плей-офф. Во вторник «Коламбус» уступил «Вашингтону» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф со счетом 3:6 и завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию со счетом 2−4.

Из-за травм, полученных в матчах НХЛ, российской команде на чемпионате мира уже не смогут помочь вратарь Семен Варламов («Колорадо»), защитники Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Колорадо»), Виктор Антипин («Баффало»), нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»), кроме того, вероятно, не сможет сыграть на турнире и форвард Артемий Панарин («Коламбус»).

Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.