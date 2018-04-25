Вратарь сборной России Бобровский не выступит на чемпионате мира по хоккею в Дании
ТАСС, 25 апреля. Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский не сыграет на чемпионате мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Бобровский не сможет сыграть на турнире
В нынешнем сезоне Бобровский провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выиграв 37 из них, процент его отраженных бросков составил 92,1, а коэффициент полезности — 2,42. Российский голкипер помог «Коламбусу» занять седьмое место в Восточной конференции и пробиться в
Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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