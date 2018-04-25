Вратарь сборной России Бобровский не выступит на чемпионате мира по хоккею в Дании

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
Матч за 3-е место
20.05 не начался
Финал
20.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33289252/
25 апреля 2018, 23:44 | ТАСС

Вратарь сборной России Бобровский не выступит на чемпионате мира по хоккею в Дании

ТАСС, 25 апреля. Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский не сыграет на чемпионате мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Бобровский не сможет сыграть на турнире из-за травмы, характер повреждения не сообщается.

В нынешнем сезоне Бобровский провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выиграв 37 из них, процент его отраженных бросков составил 92,1, а коэффициент полезности — 2,42. Российский голкипер помог «Коламбусу» занять седьмое место в Восточной конференции и пробиться в плей-офф. Во вторник «Коламбус» уступил «Вашингтону» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф со счетом 3:6 и завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию со счетом 2−4.

Из-за травм, полученных в матчах НХЛ, российской команде на чемпионате мира уже не смогут помочь вратарь Семен Варламов («Колорадо»), защитники Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Колорадо»), Виктор Антипин («Баффало»), нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»), кроме того, вероятно, не сможет сыграть на турнире и форвард Артемий Панарин («Коламбус»).

Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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