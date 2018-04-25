Российский хоккеист Задоров из-за операции пропустит чемпионат мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
Матч за 3-е место
20.05 не начался
Финал
20.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33288980/
25 апреля 2018, 23:15 | ТАСС

Российский хоккеист Задоров из-за операции пропустит чемпионат мира

ХЕЛЬСИНКИ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Никита Задоров не сможет приехать в сборную России на чемпионат мира, поскольку ему предстоит операция. Об этом ТАСС по телефону сообщил агент хоккеиста Александр Тыжных.

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Ранее Федерация хоккея России сообщила, что вызвала Задорова в национальную команду.

«У Задорова на следующей неделе будет операция, так как у него повреждено плечо. И он не сможет приехать в сборную, — сказал Тыжных. — С травмой он играл более половины чемпионата НХЛ, а в плей-офф выступал на уколах».

По словам Тыжных, руководство сборной всегда было на связи с 23-летним хоккеистом. «Мы и не скрывали, что у Никиты травма плеча. Он хотел приехать в сборную, отыграть чемпионат мира, а потом лечь на операцию. Но по итогам двух обследований у врачей ему сказали делать операцию, хотя Никита очень хотел поехать на турнир», — подчеркнул агент.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел за «Колорадо» 77 матчей, в которых набрал 20 очков (7 шайб + 13 голевых передач), в плей-офф он сыграл шесть матчей и набрал 3 очка (1+2).

Из-за травм, полученных в матчах НХЛ, российской команде на чемпионате мира уже не смогут помочь вратарь Семен Варламов («Колорадо»), защитники Иван Проворов («Филадельфия»), Виктор Антипин («Баффало»), нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»), кроме того, вероятно, не сможет сыграть на турнире и форвард Артемий Панарин («Коламбус»). Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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