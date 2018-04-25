Российский хоккеист Задоров из-за операции пропустит чемпионат мира

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Ранее Федерация хоккея России сообщила, что вызвала Задорова в национальную команду.

«У Задорова на следующей неделе будет операция, так как у него повреждено плечо. И он не сможет приехать в сборную, — сказал Тыжных. — С травмой он играл более половины чемпионата НХЛ, а в плей-офф выступал на уколах».

По словам Тыжных, руководство сборной всегда было на связи с 23-летним хоккеистом. «Мы и не скрывали, что у Никиты травма плеча. Он хотел приехать в сборную, отыграть чемпионат мира, а потом лечь на операцию. Но по итогам двух обследований у врачей ему сказали делать операцию, хотя Никита очень хотел поехать на турнир», — подчеркнул агент.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел за «Колорадо» 77 матчей, в которых набрал 20 очков (7 шайб + 13 голевых передач), в плей-офф он сыграл шесть матчей и набрал 3 очка (1+2).