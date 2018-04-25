Гарипова не взяли в сборную: лучший вратарь России не нужен на ЧМ

Удивительные вещи происходят в преддверии чемпионата мира в Дании. Чешские игры позади, впереди — шведский этап Евротура. На генеральную репетицию перед важным турниром россияне отправятся в достаточно необычном составе, с которым в дальнейшем будет практически нереально побороться за золотые медали. Во-первых, впечатляет число отказников. Так, отказались выступить за сборную Александр Радулов, Илья Ковальчук и Артемий Панарин. Из-за травмы, как и Панарин, не примет участия в соревновании защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Непонятно, даст ли согласие Сергей Бобровский.

Уж больно много травм и непонятных ситуаций в последнее время, вам так не кажется? Раньше в сборной подобного не наблюдалось. Можно, конечно, пенять на постолимпийский чемпионат мира, но, учитывая уровень Олимпиады в Корее, приехать на турнир в Данию точно не является чем-то зазорным.

Помимо тех, кого вызвали, но кто сам не приехал в сборную, отдельного внимания заслуживают люди, на которых даже не обратили внимания. В первую очередь это голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов, выдавший лучший сезон в своей профессиональной карьере. То, что Гарипова не оказалось в списке приглашённых — нонсенс, это до сих пор не укладывается в голове. Человек за счёт труда, характера и упорства поэтапно пробился из «Нефтяника» и «Барса» в «Ак Барс», выиграв с командой кубок Гагарина.

Эмиль Гарипов («Ак Барс»), 26 лет

Плей-офф-2018

Игр: 19

Процент отражённых бросков: 94,4

Коэффициент надёжности:1,55.

— Что касается сборной России, то всегда приятно играть за страну. Если вызовут, я приеду и отдам все силы для сборной. Обиды нет, что не вызвали. Значит так надо, — заявил сам Гарипов.

Эмиль — человек культурный, набожный и осторожный, резких высказываний от него ждать не стоит. Он привык доказывать свою состоятельность на льду, а не в прессе. Поэтому столь аккуратный комментарий вполне ожидаем. Здесь основные вопросы к тем, кто занимался комплектованием сборной. Давайте рассмотрим каждого из трёх вратарей, вызванных на Шведские игры.

Василий Кошечкин («Металлург» Мг), 35 лет

Плей-офф-2018

Игр: 9

Процент отражённых бросков: 91,1

Коэффициент надёжности: 2,54.

Осталась ли у Кошечкина мотивация после выигранной Олимпиады, где он был железобетонным первым номером среди вратарей? Если и да, то не такая, как у более молодых кандидатов. Василий всем всё давно доказал, провёл тяжёлый сезон, поэтому без него бы в нынешней сборной прекрасно справились. Более того, в полуфинальной серии Кубка Гагарина на Востоке Василий и его «Магнитка» в одну калитку проиграли серию «Ак Барсу», очная дуэль между Кошечкиным и Гариповым осталась на стороне голкипера казанского клуба. Но в штабе сборной посчитали, что опытный вратарь на чемпионате мира, пусть даже и со слабой статистикой в завершившемся в плей-офф, точно понадобится, поэтому выслали приглашение Кошечкину.

Илья Сорокин (ЦСКА), 22 года

Плей-офф-2018

Игр: 18

Процент отражённых бросков: 93

Коэффициент надёжности: 1,52.

Большие вопросы относительно вызова в сборную Ильи Сорокина. Да, голкипер ЦСКА — один из сильнейших в стране, его прогресс после прихода в «армейский» клуб очевиден. Однако после поездки на Олимпийские игры, где Сорокин просидел за спиной у Василия Кошечкина, в игре Ильи случился значительный спад. Его несколько раз заменяли по ходу матчей Кубка Гагарина, конкуренцию у Ларса Юханссона он не выиграл, так и не застолбив за собой право называться основным голкипером москвичей. Более того, именно Юханссон, а не Сорокин был признан лучшим игроком в своём амплуа по итогам апреля в КХЛ.

Игорь Шестёркин (СКА), 22 года

Плей-офф-2018

Игр: 1

Процент отражённых бросков: 100

Коэффициент надёжности: 0.

Пусть вас не смущает столь идеальная статистика Игоря Шестёркина. В плей-офф он сыграл ровно 59 секунд, немного подменив Микко Коскинена в одной из встреч. В остальное время ровесник Сорокина постоянно находился в запасе. Разве можно сказать, что Шестёркин вызова в сборную заслужил, а Гарипов — нет? Тем не менее на Чешских играх Игорь отыграл в двух стартовых матчах команды. Возможно, что в итоговом списке для поездки на чемпионат мира Шестёркина в итоге не окажется, тут всё будет зависеть, приедет ли в сборную Сергей Бобровский. Но тот факт, что в команду приглашают людей, не являющихся основными в своих клубах, уже вызывает вопросы.

Итак, что мы имеем? Эмиль Гарипов, великолепно проведший финальную серию и находящийся в самом расцвете сил, заслужил поехать на грядущий чемпионат мира (для этого Гарипова как раз можно было проверить на Евротуре) больше, нежели каждый из трёх названных. Учитывая как игру вкупе со статистическими показателями, так и эмоциональный подъём, захлестнувший Эмиля в нынешнем году. Но сборной России этот человек, являющийся на данный момент лучшим вратарём в стране, оказался не нужен. А ведь дебют Гарипова в первой сборной мог получиться красивым! И, что самое важное, он стал бы логичным. Решение не вызывать Гарипова более чем странное и требующее объяснений со стороны руководства и тренерского штаба.