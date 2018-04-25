СМИ: Проворов не выступит на чемпионате мира из-за травмы

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на понедельник «Филадельфия» завершила выступление в Кубке Стэнли, проиграв в серии «Питтсбургу» (2−4), после встречи стало известно, что 21-летний российский защитник играл в матче с травмой плеча. Позднее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что решение об участии Проворова в чемпионате мира будет принято после медобследования.

«Проворов сказал, что на восстановление от травмы у него уйдет 6−8 недель», — говорится в сообщении.

Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи) в 82 матчах, поделив первое место в списке снайперов-защитников с Виктором Хедманом из «Тампы-Бэй» и Дуги Хэмилтоном из «Калгари». В среднем Проворов проводил на льду больше 24 минут за игру, завершив регулярный сезон с показателем полезности «+17». В плей-офф на счету российского защитника три результативные передачи в шести играх с «Питтсбургом» при показателе полезности «-6».

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.