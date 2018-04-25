СМИ: Проворов не выступит на чемпионате мира из-за травмы
ТАСС, 25 апреля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Иван Проворов пропустит 6−8 недель
из-за травмы плеча и не выступит на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает NBC со ссылкой слова хоккеиста.
В ночь на понедельник «Филадельфия» завершила выступление в Кубке Стэнли, проиграв в серии «Питтсбургу» (2−4), после встречи стало известно, что 21-летний российский защитник играл в матче с травмой плеча. Позднее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что решение об участии Проворова в чемпионате мира будет принято после медобследования.
«Проворов сказал, что на восстановление от травмы у него уйдет 6−8 недель», — говорится в сообщении.
Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи) в 82 матчах, поделив первое место в списке
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter