Главный тренер сборной Казахстана по хоккею назвал причины поражения от Италии на ЧМ

Игра проходила сегодня, 25 апреля, и завершилась со счетом 0:3. Итальянцы забили в ворота Хенрика Карлссона на пятой, десятой и 26-й минутах.

— Галым Баубекович, сначала Ваш комментарий по игре.

— Пропустили быстрые голы, ребята не восстановились. Не было тех свежести и движения, которое нужно было с итальянцами. Итальянцы очень быстрые, они отдохнули, а мы играем третий матч с ними. Не позволили нам забить, а сами забросили быстрые голы. Италия хорошо оборонялась, играла просто, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

— Большинства было много, но в этот раз реализация лишнего была нужна больше, чем в прошедших играх.

— Все влияет. Когда человек уставший, не до конца восстановился, то и большинство не получается. Где-то передерживает, где-то неточная передача, неправильно открылся — из этого складывается все.

— Итальянцы меняют вратарей. В прошлом матче играл один, сегодня — другой. Может быть, стоило дать отдых Хенрику Карлссону?

— Нет, он сегодня отыграл очень хорошо. Никаких его голов там нет. Мы «пятак» не почистили. Именно на «пятаке» проиграли, недосмотрели. Вчера нам хватило сил отыграться, а сегодня нет.

— Следующий матч со Словенией. Они наверняка голодные до побед, что скажете о сопернике?

— Соперник опытный. Отступать им некуда. Они будут играть на победу, и мы тоже. После выходного постараемся подготовиться к этой игре.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 27 апреля против Словении — игра начнется в 20:00 по времени Астаны. В заключительной встрече 28 апреля соперником станет Польша.

Команды, которые займут первое и второе места на ЧМ в Будапеште, в следующем сезоне сыграют в элите. Сборная Казахстана с шестью очками идет второй, уступая Италии по личным встречам.