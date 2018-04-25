Главный тренер сборной Казахстана по хоккею назвал причины поражения от Италии на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
Матч за 3-е место
20.05 не начался
Финал
20.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33287179/
25 апреля 2018, 19:22 | Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею назвал причины поражения от Италии на ЧМ

Главный тренер сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Италии на чемпионате мира в первом дивизионе.

Игра проходила сегодня, 25 апреля, и завершилась со счетом 0:3. Итальянцы забили в ворота Хенрика Карлссона на пятой, десятой и 26-й минутах.

— Галым Баубекович, сначала Ваш комментарий по игре.

— Пропустили быстрые голы, ребята не восстановились. Не было тех свежести и движения, которое нужно было с итальянцами. Итальянцы очень быстрые, они отдохнули, а мы играем третий матч с ними. Не позволили нам забить, а сами забросили быстрые голы. Италия хорошо оборонялась, играла просто, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

— Большинства было много, но в этот раз реализация лишнего была нужна больше, чем в прошедших играх.

— Все влияет. Когда человек уставший, не до конца восстановился, то и большинство не получается. Где-то передерживает, где-то неточная передача, неправильно открылся — из этого складывается все.

— Итальянцы меняют вратарей. В прошлом матче играл один, сегодня — другой. Может быть, стоило дать отдых Хенрику Карлссону?

— Нет, он сегодня отыграл очень хорошо. Никаких его голов там нет. Мы «пятак» не почистили. Именно на «пятаке» проиграли, недосмотрели. Вчера нам хватило сил отыграться, а сегодня нет.

— Следующий матч со Словенией. Они наверняка голодные до побед, что скажете о сопернике?

— Соперник опытный. Отступать им некуда. Они будут играть на победу, и мы тоже. После выходного постараемся подготовиться к этой игре.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 27 апреля против Словении — игра начнется в 20:00 по времени Астаны. В заключительной встрече 28 апреля соперником станет Польша.

Команды, которые займут первое и второе места на ЧМ в Будапеште, в следующем сезоне сыграют в элите. Сборная Казахстана с шестью очками идет второй, уступая Италии по личным встречам.
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