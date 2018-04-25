Чешский хоккеист «Ак Барса» Секач не поедет на ЧМ из-за травмы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
Группа A
4.05 не начался Россия
Франция
Группа B
4.05 не начался США
Канада
Группа A
4.05 не начался Швеция
Беларусь
Группа B
4.05 не начался Германия
Дания
Группа A
5.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
5.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
5.05 не начался Франция
Беларусь
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Южная Корея
Группа A
5.05 не начался Чехия
Словакия
Группа B
5.05 не начался Дания
США
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
Группа B
7.05 не начался США
Германия
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/4 финала
17.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
1/2 финала
19.05 не начался
Матч за 3-е место
20.05 не начался
Финал
20.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33287028/
25 апреля 2018, 18:49 | ТАСС

Чешский хоккеист «Ак Барса» Секач не поедет на ЧМ из-за травмы

ТАСС, 25 апреля. Чешский нападающий Иржи Секач, ставший обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», не выступит на чемпионате мира в Дании. Об этом заявил генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Фишер, чьи слова приводит портал hokej.cz.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Чешский хоккеист получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:1), он не принимал участия в полуфинальной серии с «Трактором». Секач участвовал во всех пяти матчах финала против ЦСКА (4−1), сделав одну результативную передачу. Всего в прошедшем сезоне Секач провел 65 матчей за «Ак Барс», забросив 20 шайб и сделав 35 результативных передач.

«Конечно, я поздравил его с победой в Кубке Гагарина, но на чемпионат мира он не поедет, — сказал Фишер. — Он играл со сломанной рукой, у него проблемы со связками и хрящом. Ему необходимо три недели на восстановление».

Также за сборную Чехии на чемпионате мира, который пройдет с 4 по 20 мая, не сыграют нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Якуб Ворачек и «Нью-Джерси» Павел Заха.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
25.04.2018

Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм

Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку

Женскую сборную Украины по биатлону возглавит российский тренер
Викторина
Футбол или хоккей?