Чешский хоккеист «Ак Барса» Секач не поедет на ЧМ из-за травмы
ТАСС, 25 апреля. Чешский нападающий Иржи Секач, ставший обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», не выступит на чемпионате мира в Дании. Об этом заявил генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Фишер, чьи слова приводит портал hokej.cz.
Чешский хоккеист получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:1), он не принимал участия в полуфинальной серии с «Трактором». Секач участвовал во всех пяти матчах финала против ЦСКА (4−1), сделав одну результативную передачу. Всего в прошедшем сезоне Секач провел 65 матчей за «Ак Барс», забросив 20 шайб и сделав 35 результативных передач.
«Конечно, я поздравил его с победой в Кубке Гагарина, но на чемпионат мира он не поедет, — сказал Фишер. — Он играл со сломанной рукой, у него проблемы со связками и хрящом. Ему необходимо три недели на восстановление».
Также за сборную Чехии на чемпионате мира, который пройдет с 4 по 20 мая, не сыграют нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Якуб Ворачек и «Нью-Джерси» Павел Заха.
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