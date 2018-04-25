Гудас сыграет за Чехию на чемпионате мира, Ворачек пропустит турнир

27-летний Гудас сыграет за национальную команду на втором чемпионате мира подряд. В минувшем регулярном сезоне НХЛ он провел 70 матчей, в которых набрал 16 (2+14) очков при 89 минутах штрафа.

В то же время, самый результативный чешский хоккеист сезона нападающий «Флайерз» Якуб Ворачек отказался приехать в сборную, сославшись на усталость.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая. Сборная Чехии — соперник россиян по групповому раунду турнира.