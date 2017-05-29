Лукашенко на хоккейном совещании: ваше счастье, если меня не будет к 2021 году

Так, Александр Лукашенко предупредил чиновников и специалистов, что строго проследит за подготовкой и проведением в стране чемпионата мира в 2021 году (Беларусь принимает форум совместно с Латвией).

— Что будет в 2021 году? Вы что, хотите сказать, что я потерплю? Ваше счастье, если меня не будет к 2021 году. Я не потерплю вашей такой работы. Подумайте, какой подарок в 2021 году белорусскому народу вы преподнесете. И вы не придете и не скажете мне, что нам надо два-три года, чтобы чего-то подготовить, что нам деньги надо, еще что-то надо… Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, — сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ. Следующие выборы президента Беларуси должны пройти в 2020 году.

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