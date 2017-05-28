«Первые эмоции спали. Но праздник всё равно получился. Пришло много народу. Впечатления замечательные, я первый раз видел, чтобы вышло так много народу на улицы. Даже после чемпионата мира 2014 года, когда мы ехали по Тверской, не было столько народу. В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди — хоккейные.



Чемпионат мира — 2017 получился хороший, довольно зрелищный. Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались. Если почитать иностранные СМИ, то не видишь негатива про сборную России. Всем понравилась созидательная, жёсткая и самоотверженная игра. Удастся ли удержать Ковальчука в КХЛ? Это не ко мне вопрос», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.