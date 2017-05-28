Витолиньш: Поражение от Канады на ЧМ-2017 — тренерская ошибка, не переломили
Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш на чемпионском параде клуба поделился мнением о ЧМ-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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«Первые эмоции спали. Но праздник всё равно получился. Пришло много народу. Впечатления замечательные, я первый раз видел, чтобы вышло так много народу на улицы. Даже после чемпионата мира 2014 года, когда мы ехали по Тверской, не было столько народу. В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди — хоккейные.
Чемпионат мира — 2017 получился хороший, довольно зрелищный. Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка,
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