Грабовский: Дело в менталитете Беларуси, сборной нужно биться со всеми

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«Руководитель государства, наверное, в первую очередь не доволен, потому что сборная Беларуси не играет на Олимпиаде. Это был симптом.

Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть. А в нашем менталитете нет нацеленности на выигрыш матчей, — приводит слова Грабовского by.tribuna.com.