Скабелка: Канадский тренер должен работать в сборной не 100 дней в году, а 300
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился мнением о работе иностранных специалистов в сборной Беларуси.
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«Если сборную Беларуси возглавляет канадец, значит, он привозит специалистов, которые обучают наших детских тренеров и контролируют выполнение всего на местах. То есть не в Минске, а там, где мы построили ледовые дворцы — то есть Береза, Орша и остальные города.
И он должен находиться в Беларуси не 100 дней в году, а 300. Два месяца отпуска нормально будет, — приводит слова тренер by.tribuna.com.
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