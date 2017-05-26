Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной России
МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин готов продолжить работу в тренерском штабе сборной России по хоккею. Об этом он рассказал журналистам.
Никитин входит в тренерский штаб национальной команды с 2011 года, и в качестве тренера принял участие в Олимпийских играх 2014 года, шести чемпионатах мира и Кубке мира. Он победитель чемпионатов мира 2012 и 2014 годов, серебряный (2015) и бронзовый призер (2016, 2017) турниров.
«Я останусь в первой сборной, если такое решение будет принято», — сказал Никитин.
ЦСКА объявил о назначении Никитина главным тренером команды 24 мая. По его словам, полностью состав тренерского штаба станет известен в ближайшее время.
«В штабе остается тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков, а также Владимир Чебатуркин. У меня было не так много времени, чтобы определиться (с составом тренерского штаба) — сейчас занимаюсь этим вопросом, на данный момент не готов озвучить фамилии. В ближайшую неделю вопрос будет закрыт. По тренеру вратарей пока не готов говорить», — пояснил он.
В минувшем сезоне ЦСКА дошел до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву».
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