Лукашенко: На хоккей идет пятая часть всех наших расходов на спорт

«Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! — заявил Александр Лукашенко. — Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен — абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная». Президент подчеркнул, что в хоккей уже никто не играет, а, скорее, выходят на битву. «А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим: вот четырем сильнейшим командам на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо, прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до ее начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду!», — цитирует главу государства БЕЛТА.