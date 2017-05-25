Лукашенко: На хоккей идет пятая часть всех наших расходов на спорт
На совещании по развитию в стране хоккея президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что деньги в этот вид спорта вкладываются немалые — 18 процентов от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников.
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«Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! — заявил Александр Лукашенко. — Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен — абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная». Президент подчеркнул, что в хоккей уже никто не играет, а, скорее, выходят на битву. «А мы выходим покататься туда.
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