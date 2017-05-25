Шапиро озвучил главные проблемы в развитии национальной сборной по хоккею

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Семен Шапиро отметил, что именно национальная сборная является главным показателем развития хоккея в стране. Однако, к сожалению, на крупнейших стартах последних лет команда не достигла желаемых результатов. Председатель федерации озвучил основные, по его мнению, проблемы.

«Первое — это отсутствие должного уровня конкуренции за место в составе. Положительную динамику в этом вопросе обеспечит приток хоккеистов из молодежной сборной команды, но выбираем мы сегодня в национальную сборную всего лишь из 60 игроков. Выбор небольшой, — сказал он. — У нас отсутствуют в сборной настоящие лидеры, способные в трудный момент вести за собой коллектив».

Что касается работы тренерского штаба, то, по словам Семена Шапиро, возглавлять национальную команду пока должен высококлассный иностранный специалист. «Анализ выступлений сборной на чемпионатах мира свидетельствует о том, что только под руководством иностранных тренеров наша команда выходила в четвертьфинал с достойными результатами в группе, — аргументировал он свое предложение. — Совмещение постов главного тренера в национальной команде и базовом клубе сборной — минском “Динамо” — считаю нецелесообразным. Ни один из тренеров национальной сборной, возглавлявший “Динамо”, не доработал на этом посту до завершения сезона Континентальной хоккейной лиги. Контракты были расторгнуты по ходу чемпионата».

Вместе с тем, заметил руководитель федерации, ассистентами главного тренера белорусской дружины должны быть главные тренеры минского «Динамо», фан-клуба «Динамо», Центра по подготовке молодежной сборной команды.

«К сожалению, на выступлении сборной на чемпионате мира сказалась и непростая ситуация в минском “Динамо”, — обратил внимание Семен Шапиро. — В преддверии старта команды в Париже игроки озвучили следующие проблемы: наличие задолженности по зарплате, невыплаченные бонусы за выход в плей-офф, неопределенные перспективы на следующий сезон».

Ситуация, на его взгляд, усугубляется еще и тем, что белорусские хоккеисты, не получив предложений от «Динамо», могут подписать контракты с российскими клубами на условиях смены гражданства. «Мы потеряем хоккеистов не только для клуба, но и для сборной. Этот вопрос нам предстоит в ближайшее время решать», — подчеркнул он.