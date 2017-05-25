Шапиро озвучил главные проблемы в развитии национальной сборной по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29863699/
25 мая 2017, 13:09 | БЕЛТА

Шапиро озвучил главные проблемы в развитии национальной сборной по хоккею

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации хоккея Семен Шапиро сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея озвучил главные проблемы, которые мешают успешно развиваться национальной сборной команде, передает корреспондент БЕЛТА.

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Семен Шапиро отметил, что именно национальная сборная является главным показателем развития хоккея в стране. Однако, к сожалению, на крупнейших стартах последних лет команда не достигла желаемых результатов. Председатель федерации озвучил основные, по его мнению, проблемы.

«Первое — это отсутствие должного уровня конкуренции за место в составе. Положительную динамику в этом вопросе обеспечит приток хоккеистов из молодежной сборной команды, но выбираем мы сегодня в национальную сборную всего лишь из 60 игроков. Выбор небольшой, — сказал он. — У нас отсутствуют в сборной настоящие лидеры, способные в трудный момент вести за собой коллектив».

Что касается работы тренерского штаба, то, по словам Семена Шапиро, возглавлять национальную команду пока должен высококлассный иностранный специалист. «Анализ выступлений сборной на чемпионатах мира свидетельствует о том, что только под руководством иностранных тренеров наша команда выходила в четвертьфинал с достойными результатами в группе, — аргументировал он свое предложение. — Совмещение постов главного тренера в национальной команде и базовом клубе сборной — минском “Динамо” — считаю нецелесообразным. Ни один из тренеров национальной сборной, возглавлявший “Динамо”, не доработал на этом посту до завершения сезона Континентальной хоккейной лиги. Контракты были расторгнуты по ходу чемпионата».

Вместе с тем, заметил руководитель федерации, ассистентами главного тренера белорусской дружины должны быть главные тренеры минского «Динамо», фан-клуба «Динамо», Центра по подготовке молодежной сборной команды.

«К сожалению, на выступлении сборной на чемпионате мира сказалась и непростая ситуация в минском “Динамо”, — обратил внимание Семен Шапиро. — В преддверии старта команды в Париже игроки озвучили следующие проблемы: наличие задолженности по зарплате, невыплаченные бонусы за выход в плей-офф, неопределенные перспективы на следующий сезон».

Ситуация, на его взгляд, усугубляется еще и тем, что белорусские хоккеисты, не получив предложений от «Динамо», могут подписать контракты с российскими клубами на условиях смены гражданства. «Мы потеряем хоккеистов не только для клуба, но и для сборной. Этот вопрос нам предстоит в ближайшее время решать», — подчеркнул он.
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