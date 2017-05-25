Фетисов: Поражения канадским хоккеистам могут породить комплекс у тренеров сборной РФ

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Сборная России заняла третье место на чемпионате мира-2017, проходившем в Германии и Франции. В полуфинале команда под руководством Олега Знарка проиграла команде Канады (2:4), но в матче за третье место была сильнее финнов (5:3). При работе тренерского штаба Знарка россияне проиграли команде Канады в финале чемпионата мира-2015 (1:6) и полуфинале Кубка мира-2016 (3:5).

«Для того чтобы назвать поражение тренерским, нужно было быть в раздевалке и слышать, какая установка давалась. Мы там не были, поэтому ничего утверждать не можем. Но иногда такие поражения порождают комплексы у тренеров. Это такая вещь, которую необходимо учитывать. Поражения — очень болезненная вещь. Вы же видите, как складывается в последние годы. Только преодолели комплекс финнов, порожденный предыдущим тренерским штабом, теперь появляется комплекс канадцев».

«Мне очень понравилась сама команда, мне было очень интересно смотреть и комментировать, — добавил собеседник агентства. — У нас проявилось неумение терпеть, ребята допускали простые ошибки. Не думаю, что дело только в возрасте. И шведы приехали не самые старые. Умение играть на результат, по счету, терпение, дисциплина. Это и отделяет чемпиона от всех остальных».