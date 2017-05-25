Рене Фазель: Уровень сборных на чемпионате мира выравнивается

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29859028/
25 мая 2017, 0:17 | Известия.Ру

Рене Фазель: Уровень сборных на чемпионате мира выравнивается

Президент ИИХФ — об итогах чемпионата мира, победе Минска и Риги в борьбе за право проведения первенства 2021 года и недопуске игроков НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхане.

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На прошлой неделе завершился чемпионат мира по хоккею, проходивший в Кельне и Париже. Это было первое мировое первенство, проводившееся одновременно в двух странах. В последний день турнира президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором оценил уровень организации турнира, поделился мнением о причинах поражения России в полуфинале с Канадой (2:4) и рассказал, когда появится ясность в вопросе, поедут ли игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан.

— Что нового для вас открыл минувший чемпионат мира?

— Приятно удивлен тем, что выравнивается уровень команд. Мы видели, как здорово выступили Германия и Швейцария. Франция, в отличие от ЧМ-2014, в этом году не вышла из группы, но всё же показала хорошую игру, особенно против Финляндии (5:1). Не давали расслабиться признанным фаворитам Латвия и Норвегия. По сравнению с прошлогодним чемпионатом мира в России сдала свои позиции Дания, но в большинстве матчей она тоже смотрелась очень достойно — хоккей в этой стране продолжает стремительно развиваться. Конечно, нельзя не отметить тройку призеров — Швецию, Канаду и Россию, которые вновь подтвердили свой высокий уровень. Эти сборные, а также команда Финляндии, всегда стоят особняком и в большинстве турниров показывают отличный результат.

— Россия вновь выиграла бронзу. У вас нет ощущения, что сборная РФ находится в своего рода стагнации?

— Для России это уже четвертый чемпионат мира подряд, который она заканчивает в призерах. Я понимаю разочарование российских болельщиков после матча с Канадой. До третьего периода русские образцово играли против столь грозного соперника, а оба гола были выполнены в классическом советском комбинационном стиле, доставляющем удовольствие знатокам хоккея. Такие матчи — настоящее украшение чемпионата. Не знаю, что произошло в третьем периоде. Возможно, российские игроки рано поверили в победу, и канадцы их за это наказали. У русских на этом чемпионате была очень молодая команда, много новичков. Надеюсь, этот опыт поможет им в будущем. Надо отдать должное России, сумевшей оправиться от такого удара и заслуженно победить Финляндию в матче за третье место.

— Вы довольны посещаемостью чемпионата? В Париже на четвертьфинале Россия-Чехия половина арены в Берси была пустой.

— Мы довольны посещаемостью в Париже. Возможно, заполняемость арены была не самой высокой, но Франция только привыкает к большому хоккею, их сборная лишь недавно стала завоевывать серьезные позиции в международном хоккее. Матчи в Париже были полезным опытом для нас, для расширения географии чемпионатов мира. Были опасения по поводу безопасности в столице Франции — после событий последних двух лет. Но в итоге они справились с организацией. В Германии популярность хоккея еще выше, а вместимость «Ланксесс-Арены» — самая большая в Европе. И почти на всех матчах в Кельне был аншлаг, поэтому трудно быть недовольным.

— Практика проведения ЧМ в двух странах теперь станет постоянной?

— В ближайшие три года этого не будет — мировое первенство пройдет в Дании, Словакии и Швейцарии. Но я считаю, что ЧМ-2017 показал позитивный характер проведения турнира в двух странах. И в экономическом плане, когда расходы на организацию страны делят пополам, и в плане вовлечения в столь масштабное мероприятие большего числа государств и зрителей, когда болельщики могут познакомиться с двумя разными национальными культурами. Поэтому в перспективе эта практика будет продолжена, и победа заявки Риги и Минска на ЧМ-2021 — один из признаков этого.

— А проведение турнира по примеру футбольного чемпионата Европы-2020 с привлечением множества стран для ИИХФ возможно?

— Не думаю. Все-таки у нас всего две группы по восемь команд на предварительной стадии. Сложно будет проводить матчи между сборными в условиях постоянных переездов из одной страны в другую — у хоккеистов будет мало времени на восстановление. Поэтому я считаю оптимальной схему с двумя странами — хозяйками чемпионата мира. Но — не более.

— В апреле НХЛ заявила о недопуске своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане. Как думаете — шансы на их приезд в Южную Корею еще есть?

— Мы по-прежнему открыты к диалогу, несмотря на подобные заявления НХЛ. Недавно я встречался с заместителем комиссара лиги Биллом Дэйли, мы обсуждали ситуацию. Сейчас могу сказать лишь то, что нам нужно окончательно определиться к сентябрю, когда мы будем планировать логистику на Олимпиаде. Я уже говорил, что возможным дедлайном по этому вопросу будет июньский драфт, во время которого прояснится календарь следующего сезона НХЛ и станет понятно, будет ли перерыв в регулярном чемпионате на время Игр.
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