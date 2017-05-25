Рене Фазель: Уровень сборных на чемпионате мира выравнивается

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На прошлой неделе завершился чемпионат мира по хоккею, проходивший в Кельне и Париже. Это было первое мировое первенство, проводившееся одновременно в двух странах. В последний день турнира президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором оценил уровень организации турнира, поделился мнением о причинах поражения России в полуфинале с Канадой (2:4) и рассказал, когда появится ясность в вопросе, поедут ли игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан.

— Что нового для вас открыл минувший чемпионат мира?

— Приятно удивлен тем, что выравнивается уровень команд. Мы видели, как здорово выступили Германия и Швейцария. Франция, в отличие от ЧМ-2014, в этом году не вышла из группы, но всё же показала хорошую игру, особенно против Финляндии (5:1). Не давали расслабиться признанным фаворитам Латвия и Норвегия. По сравнению с прошлогодним чемпионатом мира в России сдала свои позиции Дания, но в большинстве матчей она тоже смотрелась очень достойно — хоккей в этой стране продолжает стремительно развиваться. Конечно, нельзя не отметить тройку призеров — Швецию, Канаду и Россию, которые вновь подтвердили свой высокий уровень. Эти сборные, а также команда Финляндии, всегда стоят особняком и в большинстве турниров показывают отличный результат.

— Россия вновь выиграла бронзу. У вас нет ощущения, что сборная РФ находится в своего рода стагнации?

— Для России это уже четвертый чемпионат мира подряд, который она заканчивает в призерах. Я понимаю разочарование российских болельщиков после матча с Канадой. До третьего периода русские образцово играли против столь грозного соперника, а оба гола были выполнены в классическом советском комбинационном стиле, доставляющем удовольствие знатокам хоккея. Такие матчи — настоящее украшение чемпионата. Не знаю, что произошло в третьем периоде. Возможно, российские игроки рано поверили в победу, и канадцы их за это наказали. У русских на этом чемпионате была очень молодая команда, много новичков. Надеюсь, этот опыт поможет им в будущем. Надо отдать должное России, сумевшей оправиться от такого удара и заслуженно победить Финляндию в матче за третье место.

— Вы довольны посещаемостью чемпионата? В Париже на четвертьфинале Россия-Чехия половина арены в Берси была пустой.

— Мы довольны посещаемостью в Париже. Возможно, заполняемость арены была не самой высокой, но Франция только привыкает к большому хоккею, их сборная лишь недавно стала завоевывать серьезные позиции в международном хоккее. Матчи в Париже были полезным опытом для нас, для расширения географии чемпионатов мира. Были опасения по поводу безопасности в столице Франции — после событий последних двух лет. Но в итоге они справились с организацией. В Германии популярность хоккея еще выше, а вместимость «Ланксесс-Арены» — самая большая в Европе. И почти на всех матчах в Кельне был аншлаг, поэтому трудно быть недовольным.

— Практика проведения ЧМ в двух странах теперь станет постоянной?

— В ближайшие три года этого не будет — мировое первенство пройдет в Дании, Словакии и Швейцарии. Но я считаю, что ЧМ-2017 показал позитивный характер проведения турнира в двух странах. И в экономическом плане, когда расходы на организацию страны делят пополам, и в плане вовлечения в столь масштабное мероприятие большего числа государств и зрителей, когда болельщики могут познакомиться с двумя разными национальными культурами. Поэтому в перспективе эта практика будет продолжена, и победа заявки Риги и Минска на ЧМ-2021 — один из признаков этого.

— А проведение турнира по примеру футбольного чемпионата Европы-2020 с привлечением множества стран для ИИХФ возможно?

— Не думаю. Все-таки у нас всего две группы по восемь команд на предварительной стадии. Сложно будет проводить матчи между сборными в условиях постоянных переездов из одной страны в другую — у хоккеистов будет мало времени на восстановление. Поэтому я считаю оптимальной схему с двумя странами — хозяйками чемпионата мира. Но — не более.

— В апреле НХЛ заявила о недопуске своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане. Как думаете — шансы на их приезд в Южную Корею еще есть?