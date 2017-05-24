Мозякин, получивший травму во время ЧМ, восстановится к первому сбору ХК «Металлург»

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Команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнут подготовку к новому сезону в июле. Капитан сборной России получил повреждение в матче против сборной Германии (6:3). Подозрение на сотрясение мозга у хоккеиста не подтвердилось, но в следующих играх мирового первенства он участия не принял.

«У Мозякина дела нормально, он восстановится к началу тренировочных сборов», — сказал Величкин.

Чемпионат мира прошел в Кельне и Париже и завершился 21 мая. Сборная России завоевала бронзовые награды.