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Трансляция на Первом канале (встреча состоялась в субботу вечером) имела долю 28,6% и рейтинг 6,8% — диапазон Москва, категория 18+. Это лучшие показатели в топ-100 отечественных телевизионных эфиров.

Для сравнения — последний матч футбольной сборной страны, с командой Кот-д`Ивуара, состоявшийся в марте, также попал в топ-100, но со значительно более низкими показателями. Та трансляция заняла 36-ю позицию со следующими показателями: доля 10,8%, рейтинг — 3,8%.

В топ-100 по итогам прошлой неделе еще 2 спортивных трансляции — матч ЧМ по хоккею и игра «Спартака» с «Тереком» в рамках 29 тура. Кроме того, в топ-100 попала и программа #ВсеНаХоккей.

Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS). (Сергей ЕГОРОВ).