Матч Россия — Канада показал наивысший рейтинг в топ-100
Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Россия — Канада занял первое место в рейтинге топ-100 лучших программ российского ТВ на прошлой неделе.
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Трансляция на Первом канале (встреча состоялась в субботу вечером) имела долю 28,6% и рейтинг 6,8% — диапазон Москва, категория 18+. Это лучшие показатели в топ-100 отечественных телевизионных эфиров.
Для сравнения — последний матч футбольной сборной страны, с командой Кот-д`Ивуара, состоявшийся в марте, также попал в топ-100, но со значительно более низкими показателями. Та трансляция заняла 36-ю позицию со следующими показателями: доля 10,8%, рейтинг — 3,8%.
В топ-100 по итогам прошлой неделе еще 2 спортивных трансляции — матч ЧМ по хоккею и игра «Спартака» с «Тереком» в рамках 29 тура. Кроме того, в топ-100 попала и программа #ВсеНаХоккей.
Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS). (Сергей ЕГОРОВ).
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|Джон Купер
|Олег Знарок
|Кэлвин Пикар
|Андрей Василевский 58:25 (Анд. Василевский 58:53-59:15)
|1-й период
|14:54
|Марк Шайфли
|2-й период
|21:21
|Трэвис Конекны
|24:13
|Антон Белов
|28:36
|Антон Белов
|28:36
|28:38
|Марк Шайфли
|Богдан Киселевич
|28:38
|Евгений Кузнецов (А. Панарин, Н. Кучеров)
|32:16
|33:47
|Уэйн Симмондс
|Никита Гусев (В. Шипачев, А. Панарин)
|34:50
|Артем Зуб
|38:30
|3-й период
|40:17
|Марк Шайфли (Н. Маккиннон, К. Парэйко)
|Антон Белов
|41:30
|Артем Зуб
|47:19
|Евгений Кузнецов
|50:13
|55:07
|Натан Маккиннон (Т. Конекны)
|56:58
|Райан О`Райлли (М. Матесон)
|58:53
|п.в.
|Шон Кутюрье (Р. О`Райлли, К. Парэйко)
|10
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол