Полуфинал хоккейного ЧМ Россия — Канада посмотрел почти каждый 10-й россиянин
По оценочным данным, трансляция полуфинала хоккейного чемпионата мира 2017 года между сборными России и Канады (2:4) привлекла внимание около 14 млн жителей России.
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Для сравнения: четвертьфинал прошлогоднего первенства Россия — Германия посмотрели 19 млн человек, а финал чемпионата мира 2015 года Россия — Канада — 34 млн российских телезрителей.
Сборная России на прошедшем чемпионате мира не смогла выйти в финал, а в матче за третье место обыграла команду Финляндии (5:3) и завоевала бронзовые медали первенства.
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Главные тренеры
|Джон Купер
|Олег Знарок
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Андрей Василевский 58:25 (Анд. Василевский 58:53-59:15)
|1-й период
|14:54
|Марк Шайфли
|2-й период
|21:21
|Трэвис Конекны
|24:13
|Антон Белов
|28:36
|Антон Белов
|28:36
|28:38
|Марк Шайфли
|Богдан Киселевич
|28:38
|Евгений Кузнецов (А. Панарин, Н. Кучеров)
|32:16
|33:47
|Уэйн Симмондс
|Никита Гусев (В. Шипачев, А. Панарин)
|34:50
|Артем Зуб
|38:30
|3-й период
|40:17
|Марк Шайфли (Н. Маккиннон, К. Парэйко)
|Антон Белов
|41:30
|Артем Зуб
|47:19
|Евгений Кузнецов
|50:13
|55:07
|Натан Маккиннон (Т. Конекны)
|56:58
|Райан О`Райлли (М. Матесон)
|58:53
|п.в.
|Шон Кутюрье (Р. О`Райлли, К. Парэйко)
Статистика
|10
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол