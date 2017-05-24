Может, Знарку в ЦСКА? Перед ОИ-2018 базовым клубом сборной стали армейцы Москвы

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До чемпионата мира-2018
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 завершен Россия 5
Финляндия 3
тв
Финал
21.05 завершен
Б 		Канада 1
Швеция 2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29850983/
24 мая 2017, 12:58 | Советский спорт

Может, Знарку в ЦСКА? Перед ОИ-2018 базовым клубом сборной стали армейцы Москвы

Главный итог чемпионата мира-2017 в том, что на Зимние игры в Корее Олегу Знарку придется готовить совершенно новую команду.

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Чтобы та не говорили и писали мои коллеги, какой бы осадок не остался в душе у игроков, но на чемпионате мира в Кельне и Париже сборная России выступила очень достойно.

Не идеально. Но в целом хорошо. С двумя обидными поражениями. Но не развалившись ни в одном матче.

Я даже не могу сказать, что мы проиграли Канаде или США. Мы в этих поединках скорее сами упустили победу. Чувствуете разницу?

Ведь не скажешь, к примеру, что чехи или финны в матчах с Россией «победу упустили». Там преимущество наших было более весомым.

Вот только чемпионат уже позади. Наши бронзовые медали на нем стали историей. А впереди маячат Олимпийские игры. С НХЛ или без — это очень важный турнир.

Стал ли ЧМ-2017 своеобразным этапом подготовки для Зимних игр? Я не буду лукавить и твердо отвечу: «Нет». Если НХЛ в последний момент не решит все же отпустить своих игроков на ОИ — три годы подготовки Знарка и его попытки слепить боеспособную команду на четырех чемпионатах мира идут псу под хвост.

Судите сами. На ЧМ-2017 самой яркой нашей тройкой были Кучеров — Кузнецов — Панарин. Никого из них на ОИ не будет.

Из второго ударного звена сборной России в НХЛ из базового клуба аккурат перед Олимпиадой уезжают Шипачев (уже точно) и Дадонов (по нашей информации).

Остается только Гусев, на базе которого, Знарок в июле начнет готовить новое звено в СКА. Думаю, что в его центре будет Прохоркин. А на другом фланге — есть пока разные варианты.

Третье наше звено на ЧМ меняло состав чуть ли не в каждом поединке. О нем вообще говорить смысла нет.

То есть единственное, что получил Знарок на последнем ЧМ, это четвертую силовую очень надежную связку. Телегин — Андронов — Ничушкин. Это то, что нужно сборной. И это реально работает. И это звено полностью из игроков ЦСКА.

Ну, а давайте порассуждаем, кто еще может пополнить сборную в отсутствие энхаэловцев?

На ум сразу приходит бывшее новосибирское трио — Шумаков — Шалунов — Окулов. Его уже и в сборной не раз проверяли. И оно теперь тоже перешло в ЦСКА в полном составе.

Еще один кандидат в олимпийскую сборную — молодой форвард Капризов. Да Кирилл так и не попал в наш состав на ЧМ. Однако Знарок не скрывал, что рассчитывает на него в своем олимпийском будущем. И в частном разговоре однажды упомянул, что видит Капризова в одной из двух ударных троек. Если, конечно, Кирилл будет продолжать играть столь же ярко, как играл в Уфе.

Вот именно что играл. Потому что продолжит Капризов карьеру в ЦСКА. И существует вероятность, что к армейцам вернется и Любимов. А если так, что им мешает сыграть в одной армейской связке?

А добавьте сюда еще Сорокина, который наверняка станет основным голкипером нашей сборной на ОИ? Добавьте защитника Киселевича, забивавшего на ЧМ-2017. Это все игроки ЦСКА. Там же, к слову, работает и Игорь Никитин, помощник Знарка в тренерском штабе национальной команды.

Ну и где у нас тогда базовый клуб сборной России перед Олимпиадой?

Кстати, главный тренер московских армейцев официально до сих пор не назначен. Олег Валерьевич, может и вы туда?

Так сказать, в интересах сборной России и ради победы на ОИ….
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