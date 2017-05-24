Может, Знарку в ЦСКА? Перед ОИ-2018 базовым клубом сборной стали армейцы Москвы

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Чтобы та не говорили и писали мои коллеги, какой бы осадок не остался в душе у игроков, но на чемпионате мира в Кельне и Париже сборная России выступила очень достойно.

Не идеально. Но в целом хорошо. С двумя обидными поражениями. Но не развалившись ни в одном матче.

Я даже не могу сказать, что мы проиграли Канаде или США. Мы в этих поединках скорее сами упустили победу. Чувствуете разницу?

Ведь не скажешь, к примеру, что чехи или финны в матчах с Россией «победу упустили». Там преимущество наших было более весомым.

Вот только чемпионат уже позади. Наши бронзовые медали на нем стали историей. А впереди маячат Олимпийские игры. С НХЛ или без — это очень важный турнир.

Стал ли ЧМ-2017 своеобразным этапом подготовки для Зимних игр? Я не буду лукавить и твердо отвечу: «Нет». Если НХЛ в последний момент не решит все же отпустить своих игроков на ОИ — три годы подготовки Знарка и его попытки слепить боеспособную команду на четырех чемпионатах мира идут псу под хвост.

Судите сами. На ЧМ-2017 самой яркой нашей тройкой были Кучеров — Кузнецов — Панарин. Никого из них на ОИ не будет.

Из второго ударного звена сборной России в НХЛ из базового клуба аккурат перед Олимпиадой уезжают Шипачев (уже точно) и Дадонов (по нашей информации).

Остается только Гусев, на базе которого, Знарок в июле начнет готовить новое звено в СКА. Думаю, что в его центре будет Прохоркин. А на другом фланге — есть пока разные варианты.

Третье наше звено на ЧМ меняло состав чуть ли не в каждом поединке. О нем вообще говорить смысла нет.

То есть единственное, что получил Знарок на последнем ЧМ, это четвертую силовую очень надежную связку. Телегин — Андронов — Ничушкин. Это то, что нужно сборной. И это реально работает. И это звено полностью из игроков ЦСКА.

Ну, а давайте порассуждаем, кто еще может пополнить сборную в отсутствие энхаэловцев?

На ум сразу приходит бывшее новосибирское трио — Шумаков — Шалунов — Окулов. Его уже и в сборной не раз проверяли. И оно теперь тоже перешло в ЦСКА в полном составе.

Еще один кандидат в олимпийскую сборную — молодой форвард Капризов. Да Кирилл так и не попал в наш состав на ЧМ. Однако Знарок не скрывал, что рассчитывает на него в своем олимпийском будущем. И в частном разговоре однажды упомянул, что видит Капризова в одной из двух ударных троек. Если, конечно, Кирилл будет продолжать играть столь же ярко, как играл в Уфе.

Вот именно что играл. Потому что продолжит Капризов карьеру в ЦСКА. И существует вероятность, что к армейцам вернется и Любимов. А если так, что им мешает сыграть в одной армейской связке?

А добавьте сюда еще Сорокина, который наверняка станет основным голкипером нашей сборной на ОИ? Добавьте защитника Киселевича, забивавшего на ЧМ-2017. Это все игроки ЦСКА. Там же, к слову, работает и Игорь Никитин, помощник Знарка в тренерском штабе национальной команды.

Ну и где у нас тогда базовый клуб сборной России перед Олимпиадой?

Кстати, главный тренер московских армейцев официально до сих пор не назначен. Олег Валерьевич, может и вы туда?

Так сказать, в интересах сборной России и ради победы на ОИ….